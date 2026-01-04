Elon Musk oferece Starlink gratuito na Venezuela após captura de Maduro

O bilionário Elon Musk anunciou neste domingo, 4, a liberação do uso gratuito da Starlink — serviço de internet via satélite da SpaceX — na Venezuela, após a operação dos Estados Unidos que resultou na captura de Nicolás Maduro.

“Em apoio ao povo da Venezuela”, escreveu Musk em seu perfil na rede social X (antigo Twitter).

Segundo a empresa, o serviço de banda larga será gratuito para moradores da Venezuela até o dia 3 de fevereiro.

Em comunicado, a companhia informou que clientes ativos não precisam realizar nenhuma ação. Para usuários inativos, um crédito de serviço gratuito será aplicado automaticamente nas contas registradas no país.

“No momento, nosso foco é viabilizar a conectividade para clientes novos e existentes, para apoiar o povo venezuelano com créditos de serviço gratuitos”, afirmou a Starlink. A empresa acrescenta: “Se você já possui um kit Starlink, pode selecionar um plano Roam para utilizar o serviço na Venezuela.”

EUA capturam Maduro em operação militar na Venezuela

No sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a realização de um ataque em larga escala contra alvos militares na Venezuela, que resultou na captura de Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.

Ambos foram levados sob custódia para Nova York. Maduro desembarcou algemado em um avião militar Boeing 757, sob forte esquema de segurança.

A ofensiva intensificou a crise política na região e provocou reações diplomáticas de países como Colômbia, Brasil e China.