Elon Musk oferece Starlink gratuito na Venezuela após captura de Maduro

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 11h49.
O bilionário Elon Musk anunciou neste domingo, 4, a liberação do uso gratuito da Starlink — serviço de internet via satélite da SpaceX — na Venezuela, após a operação dos Estados Unidos que resultou na captura de Nicolás Maduro.
“Em apoio ao povo da Venezuela”, escreveu Musk em seu perfil na rede social X (antigo Twitter).
Segundo a empresa, o serviço de banda larga será gratuito para moradores da Venezuela até o dia 3 de fevereiro.
Em comunicado, a companhia informou que clientes ativos não precisam realizar nenhuma ação. Para usuários inativos, um crédito de serviço gratuito será aplicado automaticamente nas contas registradas no país.
“No momento, nosso foco é viabilizar a conectividade para clientes novos e existentes, para apoiar o povo venezuelano com créditos de serviço gratuitos”, afirmou a Starlink. A empresa acrescenta: “Se você já possui um kit Starlink, pode selecionar um plano Roam para utilizar o serviço na Venezuela.”
Ambos foram levados sob custódia para Nova York. Maduro desembarcou algemado em um avião militar Boeing 757, sob forte esquema de segurança.
A ofensiva intensificou a crise política na região e provocou reações diplomáticas de países como Colômbia, Brasil e China.