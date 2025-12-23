Patrimônio de Elon Musk supera reservas internacionais brasileiras

O tamanho das reservas internacionais do Brasil fica para trás quando comparado tanto à fortuna de Elon Musk quanto ao caixa das gigantes de tecnologia dos Estados Unidos.

Na última sexta-feira, 19, as reservas do país registravam US$ 361,994 bilhões, segundo dados do Banco Central (BC), enquanto Musk tem um patrimônio de US$ 754,5 bilhões, segundo o site Forbes.

O valor também é inferior aos caixas somados das Sete Magníficas, o grupo das maiores empresas de tecnologia da Bolsa americana: Alphabet, Microsoft, Amazon, Nvidia, Apple, Meta e Tesla têm ao todo US$ 496 bilhões.

As reservas internacionais são recursos em moeda estrangeira e servem como uma espécie de proteção financeira do país em momentos de choques externos, como crises cambiais ou interrupções nos fluxos de capitais.

Só neste ano, o governo aumentou em 9,78% suas reservas, saindo de US$ 329,73 bilhões, em 31 de dezembro de 2024, para os US$ 361,994 bilhões da última sexta-feira, um avanço de US$ 32,264 bilhões.

A gestão dessas reservas é responsabilidade do Banco Central.

Elas são compostas principalmente por títulos emitidos por governos estrangeiros, depósitos em moedas como dólar, euro, libra esterlina, iene, dólar canadense e australiano, além de direitos especiais de saque (DES) no Fundo Monetário Internacional (FMI), depósitos no Banco de Compensações Internacionais (BIS), ouro e outros ativos.

Confira os caixas das sete magnífica, segundo levantamento da Elos Ayta Consultoria:

Alphabet (US$ 98,5 bilhões)

Microsoft (US$ 102 bilhões)

Amazon (US$ 94,2 bilhões)

Nvidia (US$ 60,6 bilhões)

Apple (US$ 54,7 bilhões)

Meta (US$ 44,4 bilhões)

Tesla (U$ 41,65 bilhões).

Por ser uma holding, a reserva de caixa da a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, alcançou um valor de US$ 381,7 bilhões no terceiro trimestre de 2025 — também acima das reservas internacionais do Brasil. Já a fortuna do oráculo de Omaha soma US$ 148 bilhões, segundo a lista de bilionários da Forbes deste ano.

Sob a ótica de valor de marca, a Apple vale US$ 470,9 bilhões, de acordo com Interbrand Best Global Brands 2025, enquanto a Microsoft vale US$ 388,5 bilhões, acima também das reservas internacionais. Apesar de não ultrapassar, outras marcas também se aproximam: Amazon (US$ 319,9 bilhões) e Google (US$ 317,1 bilhões).

Patrimônio bilionário de Musk

Elon Musk tornou-se a primeira pessoa da história a alcançar uma fortuna estimada US$ 500 bilhões (cerca de R$ 2,66 trilhões), segundo a Forbes, no dia 2 de outubro. O marco foi impulsionado pela valorização de quase 4% das ações da Tesla, que acrescentou US$ 9,3 bilhões ao patrimônio do bilionário.

Já em dezembro, alcançou outro marco inédito ao ultrapassar US$ 600 bilhões. Em 15 de dezembro, uma oferta de recompra de ações da SpaceX avaliou a empresa em US$ 800 bilhões, o dobro do valor de agosto.

Atualmente, o empresário Elon Musk encerra 2025 com a maior fortuna já registrada na história, segundo estimativas da Forbes. O patrimônio do fundador da Tesla e da SpaceX alcançou um a cifra de US$ 754,5 bilhões (cerca de R$ 4,21 trilhões na cotação do dia 22 de dezembro).

SpaceX é o ativo mais valioso de Elon Musk

A SpaceX foi o principal motor da disparada final.

Musk tem participação estimada em 42% na empresa, o que adicionou aproximadamente US$ 168 bilhões ao patrimônio do sul-africano. Apenas a reavaliação da empresa aeroespacial fez com que ela passe representar cerca de US$ 336 bilhões da fortuna de Elon Musk, tornando-se seu ativo mais valioso, segundo a Forbes.

A Tesla, na qual ele detém cerca de 12%, contribuiu com outros US$ 197 bilhões, após recuperar as perdas do meio do ano.

Outro vetor relevante foi a xAI, empresa de inteligência artificial de Musk, avaliada em US$ 230 bilhões em negociações recentes. A Forbes estima que a fatia de 53% do empresário valha aproximadamente US$ 60 bilhões, mais que o dobro da avaliação inicial divulgada em março.