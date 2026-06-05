Esporte

Brasil x Egito: horário e onde assistir ao último amistoso da Seleção antes da Copa

Neste sábado, 6, Seleção Brasileira faz seu último teste antes da estreia contra o Marrocos na Copa do Mundo de 2026

Seleção Brasileira: time está no grupo C da Copa, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti (Mauro PIMENTEL / AFP)

Seleção Brasileira: time está no grupo C da Copa, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti (Mauro PIMENTEL / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 5 de junho de 2026 às 12h00.

A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado, 6, para enfrentar o Egito em seu último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026.

A partida será disputada no Huntington Park Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. O confronto marca o último teste da equipe comandada por Carlo Ancelotti antes da estreia no Mundial, marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos.

O Brasil chega embalado após a goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, em amistoso disputado no Maracanã.

A Seleção está no grupo C da Copa, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti.

Que horas é o amistoso Brasil x Egito?

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), neste sábado, 6.

Onde assistir ao jogo da Seleção Brasileira neste sábado?

O amistoso terá transmissão ao vivo pela Globo, pelo sportv e pela ge TV, no YouTube.

Como chega o Brasil

Para este jogo, Carlo Ancelotti deve fazer novos testes na equipe. De acordo com informações da ESPN, nos treinos ao longo da semana, o técnico tirou Alex Sandro, Matheus Cunha e Luiz Henrique.

A Seleção também volta a contar com a dupla de zaga formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães, que não enfrentou o Panamá por disputar a final da Champions League. Gabriel, porém, pode ser poupado por desgaste físico.

Com lesão na panturrilha, Neymar não viajou para Cleveland.

Como chega o Egito

Do outro lado, o Egito chega após bons resultados em amistosos neste ano, como o empate sem gols com a Espanha e a vitória por 1 a 0 sobre a Rússia.

A principal estrela da equipe é Mohamed Salah, atacante do Liverpool. No setor ofensivo, ele deve ter a companhia de Marmoush, do Manchester City.

O Egito está no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Irã, Nova Zelândia e Bélgica. A seleção estreia no Mundial no dia 15 de junho, contra os belgas.

Acompanhe tudo sobre:Seleção Brasileira de FutebolCopa do Mundo

Mais de Esporte

Neymar vai jogar na Copa do Mundo? Exame na segunda-feira será decisivo

Ancelotti testa mudanças no último amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo

Argentina não vence um campeão mundial no tempo regulamentar em Copas desde 1990

Copa do Mundo 2026: França, do luxo à consolidação no futebol

Mais na Exame

Ciência

Astronautas se abrigam em cápsula da ISS devido a vazamento de ar em módulo russo

ESG

Consumidor come seis vezes mais frango que na década de 60 — e o clima paga a conta

Esporte

Neymar vai jogar na Copa do Mundo? Exame na segunda-feira será decisivo

Tecnologia

ChatGPT fora do ar: usuários relatam mensagens de erro no chatbot da OpenAI