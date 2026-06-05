Brasil x Egito: horário e onde assistir ao último amistoso da Seleção antes da Copa

Seleção Brasileira: time está no grupo C da Copa, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti (Mauro PIMENTEL / AFP)
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Publicado em 5 de junho de 2026 às 12h00.
A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado, 6, para enfrentar o Egito em seu último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026.
A partida será disputada no Huntington Park Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. O confronto marca o último teste da equipe comandada por Carlo Ancelotti antes da estreia no Mundial, marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos.
O Brasil chega embalado após a goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, em amistoso disputado no Maracanã.
A Seleção está no grupo C da Copa, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti.
A partida acontece às 19h (horário de Brasília), neste sábado, 6.
O amistoso terá transmissão ao vivo pela Globo, pelo sportv e pela ge TV, no YouTube.
Para este jogo, Carlo Ancelotti deve fazer novos testes na equipe. De acordo com informações da ESPN, nos treinos ao longo da semana, o técnico tirou Alex Sandro, Matheus Cunha e Luiz Henrique.
A Seleção também volta a contar com a dupla de zaga formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães, que não enfrentou o Panamá por disputar a final da Champions League. Gabriel, porém, pode ser poupado por desgaste físico.
Com lesão na panturrilha, Neymar não viajou para Cleveland.
Do outro lado, o Egito chega após bons resultados em amistosos neste ano, como o empate sem gols com a Espanha e a vitória por 1 a 0 sobre a Rússia.
A principal estrela da equipe é Mohamed Salah, atacante do Liverpool. No setor ofensivo, ele deve ter a companhia de Marmoush, do Manchester City.
O Egito está no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Irã, Nova Zelândia e Bélgica. A seleção estreia no Mundial no dia 15 de junho, contra os belgas.