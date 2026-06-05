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Payroll registra 172 mil vagas de trabalho nos EUA em maio, o dobro do esperado

Número mostra resiliência do mercado de trabalho e diminui chances de cortes de juros nos EUA no curto prazo

Payroll: 172 mil vagas de trabalho criadas em maio de 2026 (Getty Images/Reprodução)

Payroll: 172 mil vagas de trabalho criadas em maio de 2026 (Getty Images/Reprodução)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 5 de junho de 2026 às 09h41.

O payroll, dado oficial do mercado de trabalho dos Estados Unidos, registrou a abertura de 172 mil vagas de trabalho no país em maio. O número é o dobro do que o esperado pelo mercado — os consensos previam a criação de 85 mil vagas. A taxa de desemprego ficou em 4,3%, em linha com o esperado.

É um resultado que sinaliza resiliência do mercado de trabalho americano num momento em que as projeções apontavam para uma desaceleração. Dados de emprego, atualmente, é uma das variáveis que mais influencia a política monetária do Federal Reserve. Um payroll forte reduz as apostas de cortes de juros no curto prazo e pode empurrar o início do afrouxamento monetário para o segundo semestre.

Com um número bem acima do esperado, o Fed tem menos argumento para agir em julho, e as probabilidades de corte em setembro também tendem a cair.

O número de maio é superior ao de abril, quando foram criadas 115 mil vagas. Em março, foram 185 mil.

Acompanhe tudo sobre:PayrollMercado de trabalhoFed – Federal Reserve System

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