Musk e Trump: da aliança estratégica à ruptura política em uma linha do tempo

Mais um divórcio complicado se desenrola nos Estados Unidos, com a relação entre Elon Musk e Donald Trump atingindo seu ponto mais baixo.

O que começou como uma aliança estratégica em 2017, marcada por apoio e elogios recíprocos, se transformou rapidamente em confronto público. O estopim foi o "Big Beautiful Bill" — um projeto de lei que Trump promoveu com a promessa de investimentos massivos em infraestrutura. Musk, que antes havia sido um defensor de Trump, não hesitou em se opor ao projeto, chamando-o de "uma abominação repulsiva".

A resposta de Trump foi clara e direta: ele sugeriu que poderia cancelar contratos federais com as empresas de Musk, incluindo a SpaceX e a Tesla. Essa ameaça foi o sinal de que a guerra política entre os dois estava prestes a se intensificar.

Musk, conhecido por suas respostas rápidas nas redes sociais, reagiu com uma crítica dura ao governo Trump, afirmando que as políticas econômicas do presidente estavam levando os Estados Unidos a uma recessão — além de ameaçar descomissionar a Crew Dragon, uma das principais espaçonaves da SpaceX em missões com a Nasa.

A briga custou caro para o homem mais rico do mundo: somente na quinta-feira, 5, ele perdeu US$ 26,6 bilhões (R$ 148 bilhões), segundo a Forbes. A perda é equivalente a quase o valor do Bradesco, uma das maiores empresas brasileiras na bolsa, que fechou o dia cotado a R$ 158 bilhões.

Confira a linha do tempo da relação entre Musk e Trump:

2017: Início da colaboração

A relação entre Musk e Trump começou em 2017, quando o fundador da Tesla e SpaceX foi nomeado para dois conselhos consultivos do presidente, o que gerou críticas, principalmente devido às políticas ambientais do governo Trump.

No entanto, Musk decidiu seguir em frente, defendendo sua posição como uma oportunidade para influenciar políticas em áreas como a imigração e o meio ambiente.

2017: Ruptura após o Acordo de Paris

Em 1º de junho de 2017, a relação começou a esfriar quando Trump anunciou a retirada dos EUA do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.

Musk, como defensor da ação climática, reagiu rapidamente, renunciando a seus cargos nos conselhos presidenciais. “O clima é real. Deixar Paris não é bom para a América nem para o mundo”, afirmou Musk no Twitter, explicando sua decisão de deixar o governo.

2020: Trump elogia Musk

Nos anos seguintes, a relação entre os dois passou por altos e baixos. Em janeiro de 2020, durante uma entrevista à CNBC, Trump fez elogios a Musk, chamando-o de "um dos nossos grandes gênios", destacando o sucesso da Tesla e sua inovação no setor aeroespacial.

Musk, por sua vez, demonstrava apoio ao presidente em várias ocasiões, como quando Trump se envolveu em uma disputa com autoridades da Califórnia sobre o fechamento temporário da fábrica da Tesla devido à pandemia de covid-19. Musk, então, recebeu o apoio público de Trump, que o incentivou a reabrir a fábrica rapidamente.

2022: Musk defende o retorno de Trump ao Twitter

Em maio de 2022, Musk, agora dono do Twitter, causou polêmica ao afirmar que iria reintegrar a conta de Trump na plataforma, cancelada após os eventos de 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores de Trump invadiram o Capitólio dos EUA.

Musk chamou a decisão de banir Trump de “moralmente errada” e "foolish to the extreme" ("idiota ao extremo"), defendendo a liberdade de expressão. Trump, por sua vez, parecia estar em uma posição de neutralidade, afirmando que preferia usar sua própria plataforma, o Truth Social.

2022: Trump chama Musk de "artista da besteira"

No entanto, o que parecia ser uma reconciliação entre os dois começou a se deteriorar em julho de 2022. Durante um comício, Trump chamou Musk de “artista da besteira” e acusou-o de mudar de posição sobre seu apoio político.

Musk respondeu no Twitter, negando as acusações de Trump de que ele tivesse abandonado seu apoio ao ex-presidente, mas deixando claro que considerava que Trump não deveria se candidatar novamente à presidência.

2022: Musk sugere que Trump não deve se candidatar novamente

Em outubro de 2022, a situação parecia estar em um impasse, com Trump alegando que Musk havia sido uma grande ajuda durante sua campanha, mas não concordando com a forma como ele tratava sua presidência.

Musk, em resposta, apontou que Trump deveria “pendurar o chapéu e se afastar” da política, sugerindo que ele não deveria se candidatar novamente à presidência. A partir desse momento, o relacionamento entre os dois começou a se deteriorar de forma visível, com os dois trocando acusações sobre os rumos da política.

2024: Trump tenta atrair Musk novamente

Em março de 2024, a relação começou a se agravar novamente, quando Trump tentou atrair o apoio de Musk durante uma reunião na sua propriedade de Mar-a-Lago. No entanto, Musk deixou claro que não faria mais doações para candidatos à presidência.

Mais tarde, ele se distanciou da política, dizendo que não via mais razão para investir dinheiro nesse campo. Esse foi o momento em que a amizade política começou a se desintegrar de vez, com Musk se afastando de qualquer contribuição significativa à campanha de Trump.

2024: Musk dá apoio a Trump após tentativa de assassinato

Já em julho de 2024, Musk deu apoio a Trump após uma tentativa de assassinato durante um comício em Butler, Pensilvânia. Musk postou nas redes sociais sua “total” adesão a Trump, desejando-lhe uma recuperação rápida.

Porém, poucos meses depois, o relacionamento azedou novamente, com Musk criticando abertamente o "Big Beautiful Bill", a grande proposta de gastos de Trump. Musk o chamou de uma "abominação repulsiva", acusando o governo de aumentar o déficit orçamentário e enfraquecer as políticas que ele defendia no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), uma iniciativa criada por Trump para cortar gastos no governo federal.

2025: Musk critica o "Big Beautiful Bill"

A briga chegou ao ponto mais alto em junho de 2025, quando Musk criticou ferozmente o "Big Beautiful Bill" após sair oficialmente do DOGE.

Em um post no X (antigo Twitter), Musk escreveu: "Esse projeto de lei massivo, escandaloso, cheio de desperdícios, é uma abominação repulsiva. Vergonha de quem o aprovou. Sabem que fizeram errado." Trump, por sua vez, respondeu dizendo que Musk estava apenas atacando o projeto devido à fase de eliminação dos créditos fiscais para veículos elétricos, o que afetaria diretamente a Tesla. Musk, no entanto, argumentou que sua crítica não estava relacionada apenas à Tesla, mas ao conteúdo do bill em si, que considerava excessivamente oneroso e prejudicial.

2025: A escalada do confronto entre Trump e Musk

A troca de acusações terminou com uma ameaça de Trump de cancelar contratos federais com as empresas de Musk, como SpaceX e Tesla, levando Musk a sugerir que ele poderia se retirar totalmente do envolvimento governamental.

O relacionamento entre os dois bilionários está claramente no seu ponto mais baixo, com ambas as partes se atacando publicamente, transformando o que foi uma aliança política em uma briga aberta.