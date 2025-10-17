Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Família Trump já lucrou US$ 1 bilhão com criptomoedas, revela filho do presidente

Eric Trump revelou que família acumula lucro expressivo até o momento com negócios no mercado de criptomoedas

Donald Trump: presidente dos EUA tem lucro expressivo com criptomoedas (Slaven Vlasic/Getty Images)

Donald Trump: presidente dos EUA tem lucro expressivo com criptomoedas (Slaven Vlasic/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 14h59.

Tudo sobreDonald Trump
Saiba mais

Eric Trump, filho de Donald Trump, revelou nesta semana que a família do presidente dos Estados Unidos já lucrou mais de US$ 1 bilhão no mercado de criptomoedas. A cifra é resultado de uma série de negócios desenvolvidos pelos Trump nos últimos anos, em especial a partir de 2024.

O filho do presidente Trump compartilhou a informação em resposta a uma investigação do jornal Financial Times sobre as ligações entre a família e o mercado cripto. A investigação apontou que os negócios da família teriam rendido US$ 1 bilhão até o momento.

  • Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

Questionado sobre a investigação, Eric não apenas confirmou o número como disse que o valor deve ser "provavelmente maior", mas não compartilhou um valor específico. Atualmente, a fortuna do presidente Donald Trump é estimada em US$ 7,1 bilhões, já considerando os ganhos com criptomoedas. Outras investigações indicam que os lucros podem estar na casa dos US$ 3 bilhões.

Os negócios dos Trump no mundo cripto ganharam tração a partir do segundo semestre de 2024, coincidindo com as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Antes disso, porém, Donald Trump já estava licenciando a sua imagem para o lançamento de coleções de NFTs.

A partir do ano passado, a família também se tornou uma apoiadora e divulgadora do World Liberty Financial, um projeto do mercado de criptomoedas. A investigação do Financial Times indica que os Trump lucraram ao menos US$ 550 milhões vendendo unidades da criptomoeda do projeto.

Neste ano, os dois filhos mais velhos do presidente, Eric e Donald Jr., também se envolveram com empresas e operações envolvendo o mundo cripto. Os dois estão envolvidos no lançamento da American Bitcoin, empresa de mineração e reserva de bitcoin.

  • Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 150 em qualquer criptomoeda até 20/12/2025. Confira o regulamento no site

Além disso, tanto o presidente Trump quanto a primeira-dama Melania lançaram neste ano as suas criptomoedas meme próprias, que chegaram a atrair milhares de investidores e um volume expressivo de capital. Atualmente, os ativos estão longe das máximas de preço atingidas.

A quantidade de negócios da família Trump envolvendo criptomoedas motiva críticas em torno de possíveis conflitos de interesse. O presidente dos EUA adotou uma agenda pró-cripto, defendendo uma regulação favorável ao setor, o que acaba beneficiando os próprios negócios da família.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpCriptomoedasCriptoativosNFTs

Mais de Future of Money

Stablecoins batem novo recorde e atingem capitalização total de US$ 314 bilhões

Investidores nativos de criptomoedas causaram correção nos preços, afirma JPMorgan

Bitcoin despenca para US$ 105 mil com saídas em ETFs e riscos macroeconômicos globais

Lumx levanta US$ 3,4 milhões e reforça vanguarda em infraestrutura de stablecoins na América Latina

Mais na Exame

Carreira

Quer um time mais próximo? Não cometa esse erro no feedback — ele sabota sua comunicação no trabalho

Um conteúdo Bússola

Governança corporativa deixou de ser exigência legal para virar motor de diferenciação estratégica

Esporte

Jogos de hoje, sexta-feira, 17: onde assistir ao vivo e horários

Brasil

Fim de semana com queda de temperatura no Sudeste e temporais no Sul; veja a previsão