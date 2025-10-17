Família Trump já lucrou US$ 1 bilhão com criptomoedas, revela filho do presidente

Eric Trump, filho de Donald Trump, revelou nesta semana que a família do presidente dos Estados Unidos já lucrou mais de US$ 1 bilhão no mercado de criptomoedas. A cifra é resultado de uma série de negócios desenvolvidos pelos Trump nos últimos anos, em especial a partir de 2024.

O filho do presidente Trump compartilhou a informação em resposta a uma investigação do jornal Financial Times sobre as ligações entre a família e o mercado cripto. A investigação apontou que os negócios da família teriam rendido US$ 1 bilhão até o momento.

Uma nova era da economia digital está surgindo com as stablecoins. No Especial Dólar Digital, evento online e gratuito, você aprende com especialistas o impacto dessa revolução no sistema financeiro global. Garanta a sua vaga!

Questionado sobre a investigação, Eric não apenas confirmou o número como disse que o valor deve ser "provavelmente maior", mas não compartilhou um valor específico. Atualmente, a fortuna do presidente Donald Trump é estimada em US$ 7,1 bilhões, já considerando os ganhos com criptomoedas. Outras investigações indicam que os lucros podem estar na casa dos US$ 3 bilhões.

Os negócios dos Trump no mundo cripto ganharam tração a partir do segundo semestre de 2024, coincidindo com as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Antes disso, porém, Donald Trump já estava licenciando a sua imagem para o lançamento de coleções de NFTs.

A partir do ano passado, a família também se tornou uma apoiadora e divulgadora do World Liberty Financial, um projeto do mercado de criptomoedas. A investigação do Financial Times indica que os Trump lucraram ao menos US$ 550 milhões vendendo unidades da criptomoeda do projeto.

Neste ano, os dois filhos mais velhos do presidente, Eric e Donald Jr., também se envolveram com empresas e operações envolvendo o mundo cripto. Os dois estão envolvidos no lançamento da American Bitcoin, empresa de mineração e reserva de bitcoin.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 150 em qualquer criptomoeda até 20/12/2025. Confira o regulamento no site

Além disso, tanto o presidente Trump quanto a primeira-dama Melania lançaram neste ano as suas criptomoedas meme próprias, que chegaram a atrair milhares de investidores e um volume expressivo de capital. Atualmente, os ativos estão longe das máximas de preço atingidas.

A quantidade de negócios da família Trump envolvendo criptomoedas motiva críticas em torno de possíveis conflitos de interesse. O presidente dos EUA adotou uma agenda pró-cripto, defendendo uma regulação favorável ao setor, o que acaba beneficiando os próprios negócios da família.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok