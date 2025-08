Elon Musk doa R$ 85 milhões a aliados de Trump: impacto de sua influência nas eleições dos EUA

No dia 27 de junho, o bilionário Elon Musk doou US$ 15 milhões (R$ 85 milhões) para super PACs que favorecem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e outros republicanos do Congresso.

Essas doações, reveladas por relatórios de financiamento de campanha divulgados pela CNN, destacam a crescente influência de Musk na política americana, levantando novas questões sobre o papel que o empresário pode desempenhar nas próximas eleições presidenciais.

Doações e apoio de Musk a Trump

As doações foram direcionadas a grupos como a MAGA Inc. (Make America Great Again), o Fundo de Liderança do Senado e o Fundo de Liderança do Congresso. Essa movimentação ocorreu em meio a tensões entre Musk e Trump sobre a legislação de gastos federais. Poucos dias depois, Musk anunciou que estava criando seu próprio partido político, o "Partido América".

Além disso, Musk investiu mais de US$ 45 milhões (R$ 250 milhões) no America PAC, um grupo que ele supervisionava enquanto tentava moldar o resultado de uma eleição para a Suprema Corte de Wisconsin em abril.

Impacto de Musk nas eleições de 2024

Nas eleições de 2024, Musk gastou mais de US$ 290 milhões (R$ 1,6 bilhão) para ajudar a eleger Trump e seus aliados no Congresso. Durante esse período, Musk atuou como conselheiro sênior de Trump e foi líder do Departamento de Eficiência Governamental, focado em cortes de custos, antes de se afastar para concentrar-se em suas empresas.

Musk e o poder nas redes sociais

Além de sua atuação no financiamento de campanhas, Musk tem uma enorme influência nas redes sociais, especialmente com sua posse do X (anteriormente Twitter), plataforma que ele comprou por US$ 44 bilhões (R$ 250 bilhões). Sua presença online o tornou um formador de opinião, com grande poder sobre influenciadores e políticos, especialmente de extrema direita, na Europa e em outras partes do mundo.

A análise de dados da agência Associated Press (AP) revelou como a interação de Musk com políticos e influenciadores ajudou a ampliar sua audiência, impulsionando o alcance de ideias nacionalistas e anti-imigração. Isso gerou preocupações sobre a interferência de Musk na política de outros países, incluindo a Europa, alimentando divisões políticas significativas.

Influência de Musk na extrema direita e suas consequências

Musk se tornou uma figura central para muitos movimentos de extrema direita, particularmente em relação a questões como imigração e liberdade de expressão. Sua interação constante com políticos e ativistas de extrema direita, especialmente após o banimento de certos indivíduos de sua plataforma, aumentou seu poder político. Isso resultou em um crescimento significativo de seguidores e engajamento para aqueles que Musk apoia ou interage.

O impacto de Musk no cenário político global é inegável. Ao ajudar a unir nacionalistas em uma causa comum, ele está moldando as dinâmicas políticas em várias regiões, provocando reações negativas, principalmente na Europa, onde sua influência tem afetado as relações com os Estados Unidos.

Musk e a construção de sua agenda política

Embora suas ações nas redes sociais tenham gerado críticas, Musk se consolidou como uma figura central no campo político, capaz de influenciar eleições e moldar debates em torno de temas polêmicos. Sua criação do "Partido América" e seu envolvimento nas campanhas de Trump mostram que Musk não está apenas interessado no setor empresarial, mas também em exercer um poder político direto.