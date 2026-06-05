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ChatGPT fora do ar: usuários relatam mensagens de erro no chatbot da OpenAI

Plataforma apresenta falhas no processamento de comandos no fim da manhã desta sexta-feira; portal Downdetector registra pico de reclamações

CANADA - 2025/08/08: In this photo illustration, the ChatGPT by OpenAI logo is seen displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) (LightRocket /Getty Images)

CANADA - 2025/08/08: In this photo illustration, the ChatGPT by OpenAI logo is seen displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) (LightRocket /Getty Images)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 5 de junho de 2026 às 11h36.

Última atualização em 5 de junho de 2026 às 11h38.

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O ChatGPT, popular chatbot desenvolvido pela OpenAI, enfrenta uma instabilidade global e opera fora do ar para milhares de pessoas nesta sexta-feira, 5.

De acordo com dados monitorados pelo portal Downdetector, plataforma que compila notificações de problemas em canais digitais, as primeiras reclamações começaram a surgir de forma escalonada.

O pico das notificações de falha foi registrado por volta das 10h50 da manhã, com centenas de relatos de internautas em poucos minutos.

Comandos travados e mensagens de erro

A falha na infraestrutura da plataforma impede a conclusão de tarefas básicas e complexas. Nos canais afetados, o sistema exibe mensagens automáticas de erro de conexão ou de processamento interno assim que o usuário tenta enviar uma instrução.

A barra de digitação até aceita os prompts, mas a inteligência artificial falha em gerar as respostas e trava a tela de navegação.

Até o momento da publicação desta reportagem, a OpenAI ainda não havia se manifestado oficialmente sobre a causa raiz da pane ou sobre uma estimativa exata de horário para o reestabelecimento completo dos servidores.

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