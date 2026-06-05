ChatGPT fora do ar: usuários relatam mensagens de erro no chatbot da OpenAI

CANADA - 2025/08/08: In this photo illustration, the ChatGPT by OpenAI logo is seen displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) (LightRocket /Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 5 de junho de 2026 às 11h36.
Última atualização em 5 de junho de 2026 às 11h38.
O ChatGPT, popular chatbot desenvolvido pela OpenAI, enfrenta uma instabilidade global e opera fora do ar para milhares de pessoas nesta sexta-feira, 5.
De acordo com dados monitorados pelo portal Downdetector, plataforma que compila notificações de problemas em canais digitais, as primeiras reclamações começaram a surgir de forma escalonada.
O pico das notificações de falha foi registrado por volta das 10h50 da manhã, com centenas de relatos de internautas em poucos minutos.
A falha na infraestrutura da plataforma impede a conclusão de tarefas básicas e complexas. Nos canais afetados, o sistema exibe mensagens automáticas de erro de conexão ou de processamento interno assim que o usuário tenta enviar uma instrução.
A barra de digitação até aceita os prompts, mas a inteligência artificial falha em gerar as respostas e trava a tela de navegação.
Até o momento da publicação desta reportagem, a OpenAI ainda não havia se manifestado oficialmente sobre a causa raiz da pane ou sobre uma estimativa exata de horário para o reestabelecimento completo dos servidores.