ChatGPT fora do ar: usuários relatam mensagens de erro no chatbot da OpenAI

O ChatGPT, popular chatbot desenvolvido pela OpenAI, enfrenta uma instabilidade global e opera fora do ar para milhares de pessoas nesta sexta-feira, 5.

De acordo com dados monitorados pelo portal Downdetector, plataforma que compila notificações de problemas em canais digitais, as primeiras reclamações começaram a surgir de forma escalonada.

O pico das notificações de falha foi registrado por volta das 10h50 da manhã, com centenas de relatos de internautas em poucos minutos.

Comandos travados e mensagens de erro

A falha na infraestrutura da plataforma impede a conclusão de tarefas básicas e complexas. Nos canais afetados, o sistema exibe mensagens automáticas de erro de conexão ou de processamento interno assim que o usuário tenta enviar uma instrução.

A barra de digitação até aceita os prompts, mas a inteligência artificial falha em gerar as respostas e trava a tela de navegação.

Até o momento da publicação desta reportagem, a OpenAI ainda não havia se manifestado oficialmente sobre a causa raiz da pane ou sobre uma estimativa exata de horário para o reestabelecimento completo dos servidores.