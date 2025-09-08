A grande aposta de Musk: conheça Optimus, robô humanoide que lidera o plano de crescimento da Tesla

Para Elon Musk, o futuro da Tesla vai além de sua frota de veículos elétricos. Desta vez, a grande aposta do bilionário é o Optimus, o robô humanoide que está sendo desenvolvido pela empresa para ajudar os seres humanos em suas atividades diárias.

"Muito em breve, cerca de 80% do valor da Tesla virá do Optimus", declarou Musk em uma postagem no X.

Embora Musk esteja à frente de diversas iniciativas, que incluem a indústria aeroespacial e o desenvolvimento de inteligência artificial, a criação de um robô humanoide autônomo tem sido uma das suas maiores prioridades. Em 2024, o empresário afirmou que o Optimus poderia contribuir para que a Tesla atingisse um valor de mercado de US$ 25 trilhões no futuro.

"Mesmo as estimativas mais otimistas sobre o Optimus — as que consideram o maior potencial dele — acredito que subestimam o impacto que o robô será capaz de gerar", afirmou Musk.

Se suas previsões se concretizarem, o Optimus pode ser o fator-chave para Musk atingir os objetivos financeiros estabelecidos em seu pacote salarial proposto, de US$ 1 trilhão, aprovado pelo conselho da Tesla recentemente.

Os primeiros modelos

Elon Musk apresentou o Tesla Bot em 2021. Embora a Tesla seja amplamente reconhecida como uma fabricante de carros, a empresa anunciou em 2021, durante um evento focado em IA, a expansão de suas operações para o desenvolvimento de robôs humanoides.

Na época, Musk revelou que o Tesla Bot teria cerca de 1,73 metro de altura e pesaria 57 kg. O robô seria capaz de levantar até 68 kg e carregar até 20 kg, mas sua velocidade seria limitada a cerca de 8 km/h.

De acordo com Musk, equipado com oito câmeras e o software Autopilot da Tesla, o robô seria projetado para tornar o trabalho físico uma atividade opcional.

"No futuro, o trabalho físico será uma escolha. Se você quiser realizar uma tarefa, pode fazer isso, mas não será uma obrigação", disse Musk.

No entanto, o evento de 2021 não contou com um protótipo funcional. Em vez disso, um homem fantasiado de robô se apresentou no palco.

Em janeiro de 2022, Musk revelou o plano da Tesla de desenvolver o robô humanoide Optimus. "Em termos de prioridades de produtos, considero que o maior desenvolvimento que estamos fazendo este ano é o do Optimus", afirmou Musk em evento com investidores.

No entanto, o protótipo do Optimus foi apresentado ao público oito meses depois, no Tesla AI Day. Na ocasião, o robô foi visto andando pelo palco, movendo os membros e acenando para a plateia.

Após a demonstração, a Tesla exibiu um vídeo mostrando o Optimus realizando tarefas simples, como entregar pacotes e regar plantas. "Ainda há muito trabalho pela frente para aperfeiçoar o Optimus", disse o dono da Tesla. "Essa é apenas a versão inicial do robô."

Em dezembro de 2023, a Tesla mostrou o Optimus Gen 2 em um vídeo promocional, que destacou melhorias significativas no modelo, como um aumento de 30% na velocidade de caminhada e um controle mais refinado sobre os movimentos do robô. O vídeo também exibiu o robô realizando agachamentos e pegando um ovo.

De acordo com um comunicado emitido pela companhia na época, as melhorias apresentaram a velocidade da evolução da tecnologia de robôs humanoides.

"Tudo que aparece neste vídeo é real, sem efeitos especiais", escreveu Julian Ibarz, gerente sênior da Tesla, em uma postagem no X. "Tudo em tempo real, nada acelerado. Melhorias impressionantes feitas pela nossa equipe."

Apesar das elevadas expectativas da empresa, os robôs ainda não são totalmente autônomos. Analistas do Morgan Stanley destacaram que os robôs Optimus estavam sendo controlados remotamente, o que significa que não estavam operando de forma totalmente independente. Isso não agradou a alguns investidores, o que resultou em uma perda de US$ 15 bilhões no valor da fortuna de Musk em 2024.

Expansão da produção e desafios tarifários

Em maio deste ano, Musk disse à CNBC que gostaria de instalar os robôs Optimus nas fábricas da Tesla até o final de 2025 com o propósito de ampliar a produção dos modelos.

"Esperamos ter milhares de robôs Optimus trabalhando em nossas fábricas até o final deste ano, provavelmente a partir do outono no hemisfério norte. E acreditamos que vamos expandir a produção do Optimus mais rapidamente do que qualquer outro produto, alcançando milhões de unidades por ano o mais breve possível".

De acordo com o empresário, a Tesla tem potencial para produzir até um milhão de unidades por ano até 2030. "Estamos bastante confiantes de que, em menos de cinco anos, talvez até em quatro, atingiremos a produção de um milhão de unidades do Optimus por ano. Em 2030, ou até mesmo em 2029, podemos alcançar esse número", explicou.

Por outro lado, essa expansão bate de frente com o cenário financeiro da Tesla. A companhia reportou queda nas receitas no segundo trimestre de 2025, para R$ 22,49 bilhões, um recuo de 12% ano a ano, e abaixo das expectativas do mercado – o que configura a maior queda trimestral nas receitas em mais de uma década. O consenso LSEG previa uma queda de 11% para US$ 22,74 bilhões.

Além disso, Chris Walti, ex-líder da equipe do robô na Tesla, afirmou ao Business Insider que os robôs humanoides podem não ser a melhor opção para as fábricas. "Não são o formato mais útil. A maior parte do trabalho industrial envolve tarefas repetitivas, onde a velocidade é essencial", explicou.

Durante a teleconferência de resultados da Tesla, Musk argumentou que a produção do Optimus foi impactada por problemas na cadeia de suprimentos, devido à dependência de ímãs de terras raras da China.

O governo chinês exige uma licença de exportação para certos materiais de terras raras, o que levou a Tesla a buscar fontes alternativas. A suspensão das exportações por parte da China, como resposta às tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump, também dificultou o processo.

Musk revelou que a China exigia garantias de que os ímãs não seriam utilizados em sistemas armamentistas ou em outros tipos de robôs.

"A Tesla, no geral, não depende de ímãs permanentes, mas quando você precisa de algo compacto, como o braço de um robô, os motores precisam ser o menor possível", disse Musk.

Ele também comentou que a empresa estava "resolvendo" esse desafio com a China e aguardava a liberação de uma licença de exportação.

Nova estratégia de aprendizado

A Tesla agora adota uma abordagem diferente para treinar os Optimus, baseada no uso de gravações em vídeo de humanos realizando tarefas para facilitar o aprendizado desses robôs, abandonando o uso de trajes de captura de movimento e teleoperação.

Essa mudança permitirá à Tesla acelerar a coleta de dados, disseram fontes ligadas à empresa ao Business Insider.

Esse movimento reflete a confiança de Musk de que a IA pode realizar tarefas complexas utilizando apenas câmeras. Ele seguiu uma estratégia similar ao treinar o sistema de direção autônoma da Tesla.

Musk compartilhou várias prévias do modelo mais recente do Optimus no X, incluindo uma postagem em julho,quando afirmou: "O Optimus V3 terá uma agilidade quase idêntica à de um ser humano ágil."