O novo partido de Elon Musk: homem mais rico do mundo desafia Trump e promete independência política

Em mais um novo round da briga com o presidente Donald Trump, o bilionário e CEO da Tesla, Elon Musk, anunciou no último sábado, 5, a formação de um terceiro partido nos Estados Unidos: o Partido América.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), o CEO da rede social questionou seu público sobre a criação de uma terceira vertente na política norte-americana. A postagem, realizada no dia 4 de julho — Dia da Independência dos Estados Unidos — incluiu uma enquete votada por mais de 1 milhão de usuários, dos quais 65,4% optaram pela opção “sim”, ante 34,6% de votos para não.

Independence Day is the perfect time to ask if you want independence from the two-party (some would say uniparty) system! Should we create the America Party? — Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2025

Diante do resultado, o bilionário citou a votação e confirmou a criação do “Partido América”, que deve se opor às políticas de Trump — focando especialmente no último projeto aprovado pelo Congresso, nomeado pelo presidente como “One Big Beautiful Bill”.

“Hoje, o America Party é criado para devolver a vocês a sua liberdade”, escreveu o CEO da Tesla ao anunciar o novo partido. “Por uma margem de 2 para 1, vocês querem um novo partido político — e vocês terão um! Quando se trata de levar nosso país à falência com desperdício e corrupção, vivemos em um sistema de partido único, não em uma democracia.”

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it! When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy. Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025

Trump reagiu à criação do novo partido e afirmou que a iniciativa de Musk é “ridícula”, disparando críticas ao bilionário.

“Acho ridículo começar um terceiro partido. Nós temos um tremendo sucesso com o Partido Republicano. Os democratas perderam o rumo, mas sempre foi um sistema de dois partidos, e acho que começar um terceiro partido só aumenta a confusão”, disse Trump a repórteres. “Parece que o sistema realmente foi desenvolvido para dois partidos. Terceiros partidos nunca deram certo, então ele pode se divertir com isso, mas eu acho ridículo.”

Um histórico da 'treta'

A relação entre Trump e Musk já começou conturbada. Em novembro de 2016 — durante a campanha política entre o republicano Trump e a democrata Hillary Clinton — o bilionário afirmou à CNBC acreditar que Trump não era “o cara certo”.

“Estou um pouco mais convencido de que ele não é a pessoa certa. Ele não parece ter o tipo de caráter que reflita bem sobre os Estados Unidos”, revelou.

Pulando para 2022, Trump disparou ao dizer que Musk era outro “artista de m*rda” após descobrir a fala do CEO da Tesla, que revelou nunca ter votado em um republicano antes.

Entre idas e vindas, o histórico da relação entre os dois pareceu finalmente culminar em uma grande amizade durante a campanha pela reeleição do republicano em 2024. Com o vasto apoio — inclusive financeiro — de Elon Musk, Trump conquistou novamente a cadeira mais importante dos Estados Unidos.

Musk liderou o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) do governo Trump entre janeiro e maio de 2025, onde foi responsável por controlar e cortar diversos gastos do país. Durante a liderança, o bilionário viu sua reputação cair gravemente, enquanto protestos contra concessionárias da Tesla derrubaram as ações da empresa.

A relação teve um ponto final durante a tramitação do pacote fiscal de Trump — One Big Beautiful Bill — que previa cortes de impostos, restrições ao Medicaid e mudanças na energia limpa, afetando diretamente os benefícios fiscais da Tesla com a produção de veículos elétricos.

Diante dos fatos, Musk anunciou a saída do governo em 28 de maio. Após breve trégua, os antigos amigos passaram a brigar publicamente, com acusações mútuas e críticas severas.

Apoio de desafetos

Um mês após a saída conturbada de Musk do governo, o projeto de Trump foi aprovado pelo Congresso dos EUA em 1º de julho, por 51 votos a 50.

Criticando frequentemente o pacote, Musk anunciou a criação de um novo partido nos EUA. Segundo o bilionário, a nova frente política buscará, nas eleições legislativas do próximo ano, derrotar parlamentares republicanos no Congresso que apoiaram a medida.

“Qual foi o sentido do @DOGE se ele vai simplesmente aumentar a dívida em US$ 5 trilhões??”, escreveu Musk no X no domingo. Críticos afirmam que o projeto de lei prejudicará a economia dos EUA por aumentar significativamente o déficit orçamentário federal.

Hoje, o Partido Republicano enfrenta apenas a oposição do único outro partido regular nos Estados Unidos, a frente Democrata.

Um antigo desafeto de Musk, Mark Cuban, do “Shark Tank”, demonstrou apoio à iniciativa de Musk após comemorar o resultado da votação da enquete em uma publicação no X.

Elon Musk pode criar um partido nos EUA mesmo sendo sul-africano?

Embora Musk tenha nascido na África do Sul, ele é cidadão americano naturalizado, o que lhe garante todos os direitos políticos, incluindo o de fundar um partido político e participar de eleições nos Estados Unidos.

Pessoas que não são cidadãs americanas nem residentes permanentes legais (green card holders) não podem criar partidos para disputar eleições nos EUA. A legislação proíbe estrangeiros de financiar, liderar ou estruturar campanhas e partidos políticos eleitorais.

Já os residentes permanentes (com green card) estão autorizados a participar financeiramente e organizacionalmente de campanhas, enquanto estrangeiros sem status legal podem apenas atuar como voluntários, sem remuneração, e fora do processo eleitoral direto.

Ações da Tesla despencam após anúncio de Musk

As ações de uma das principais empresas do bilionário, a Tesla, despencaram 7% no pré-mercado após o anúncio do lançamento do novo partido — o que faz Musk retornar de cabeça à política americana.

“Muito simplesmente, o fato de Musk se aprofundar ainda mais na política e agora tentar enfrentar o establishment de Washington é exatamente o oposto do caminho que investidores e acionistas da Tesla querem que ele siga neste período crucial para a história da Tesla”, disse Dan Ives, chefe global de pesquisa em tecnologia da Wedbush Securities, segundo reportagem da CNBC.

“Embora os principais apoiadores de Musk o defendam a todo custo, há um sentimento mais amplo de exaustão entre muitos investidores da Tesla pelo fato de Musk continuar seguindo o caminho político.”