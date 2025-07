Musk x Trump: bilionário ameaça publicar lista de Jeffrey Epstein nas redes sociais

Elon Musk perdeu a paciência. O bilionário CEO da Tesla e da SpaceX reagiu com ironia à publicação de um relatório do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) e do FBI, que concluiu não haver provas de que Jeffrey Epstein tenha mantido uma lista de clientes ou chantageado figuras poderosas.

Para Musk, esse foi o "último prego no caixão" da antiga aliança com Donald Trump.

A decisão oficial, divulgada na sexta-feira, 5, também afirma que Epstein se suicidou na prisão em 2019, contrariando teorias da conspiração que circulavam desde sua morte. A decepção com as conclusões do governo americano reacendeu a tensão entre dois dos personagens mais polêmicos da política e da tecnologia dos EUA: Musk e Trump.

Briga bilionária?

Ex-aliados políticos, os dois protagonizaram um rompimento público depois que Musk acusou o ex-presidente de não liberar os documentos do caso Epstein porque estaria envolvido neles. “Fui longe demais com esse comentário”, reconheceu Musk depois. Mas o tom seguiu ácido: nesta segunda-feira, 7, ele publicou uma imagem com um contador de prisões zerado, ironizando a falta de responsabilização no caso.

"Então... por que Ghislaine Maxwell está presa?", escreveu Musk em rede social X, insinuando contradições na narrativa oficial. Maxwell foi condenada por recrutar meninas para Epstein, e sua condenação é, para muitos, a evidência de que havia uma rede de exploração — mesmo que sem nomes oficialmente revelados.

Em meio à disputa, Musk revelou que pretende fundar um novo partido político: o America Party. A ideia é quebrar o domínio bipartidário nos Estados Unidos e conquistar assentos estratégicos no Congresso nas eleições de 2026. Trump reagiu com dureza: “Terceiros partidos só criam caos e destruição”, escreveu no Truth Social.

A tensão crescente expõe rachas na direita americana. Parte da base trumpista esperava uma divulgação explosiva dos arquivos de Epstein — algo que não veio. A frustração se converteu em desconfiança, alimentada por vozes como a de Musk.

FBI em xeque

As conclusões do relatório do DOJ e FBI causaram surpresa: não há, segundo os órgãos, nenhuma evidência crível de chantagem por parte de Epstein, nem de que ele tivesse uma lista com nomes de clientes. A declaração de que há imagens que comprovam o suicídio também enterra as teorias de assassinato — mas não convence todos.

“Esse tipo de coisa só enfraquece a confiança das pessoas no governo”, escreveu Musk. A frase resume bem o clima de ceticismo que paira sobre o caso.