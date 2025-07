Musk x Trump: em novo capítulo da briga, presidente americano ameaça subsídios da Tesla

A disputa entre Donald Trump e Elon Musk, escalou nesta quarta-feira, 2, quando o presidente americano ameaçou cortar os bilhões de dólares em subsídios federais que beneficiam a Tesla e a SpaceX. A ameaça marca um novo capítulo na ruptura entre os dois ex-aliados.

O atrito reacendeu quando Musk criticou novamente o projeto de lei de cortes de impostos e gastos, o “One Big Beautiful Bill Act”, por eliminar incentivos fiscais à compra de veículos elétricos. O projeto foi aprovado por estreita margem no Senado.

“Ele está irritado por estar perdendo subsídios para veículos elétricos e… está muito chateado com tudo isso, mas pode perder muito mais do que isso”, disse Trump a repórteres na Casa Branca, sugerindo que as sanções podem ir além do fim dos benefícios fiscais.

Desde a implementação do crédito de US$ 7.500 para consumidores de carros elétricos, a Tesla recebeu bilhões em incentivos por seu foco em transporte limpo e energia renovável. Na terça-feira, as ações da companhia recuaram mais de 5% após a declaração do presidente.

Em reação, Musk usou o X (antigo Twitter) para desafiar Trump: “Estou literalmente dizendo: CORTA TUDO. Agora.” Ele acrescentou que poderia intensificar o embate, mas optou por se conter.

Perda de subsídios

Analistas do JP Morgan estimam que a perda de subsídios pode reduzir em até US$ 1,2 bilhão o resultado operacional da Tesla.

Além dos veículos elétricos, o embate coloca em xeque o programa de robotáxis, em testes em Austin, no Texas.

A SpaceX também está na mira: a empresa acumula cerca de US$ 22 bilhões em contratos federais. Pelo Truth Social, Trump afirmou que Musk “recebe mais subsídios do que qualquer outro ser humano na história, de longe” e acrescentou: “Sem mais lançamentos de foguetes, satélites ou produção de carros elétricos, e nosso país economizaria uma FORTUNA.”

Enquanto investidores aguardam o balanço de entregas do segundo trimestre da Tesla, republicanos temem o impacto político desse embate nas eleições de 2026. Questionado sobre a possibilidade de deportar Musk, Trump sorriu e disse: “Eu não sei. Teremos que analisar.”