Astronautas se abrigam em cápsula da ISS devido a vazamento de ar em módulo russo

A rotina a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) foi interrompida por um procedimento de emergência nesta sexta-feira, 5. A Nasa orientou a tripulação do laboratório orbital a se preparar para uma retirada imediata do complexo, após piora repentina em um vazamento de ar localizado em uma seção de responsabilidade do governo da Rússia.

O ponto crítico da falha foi identificado no túnel de transferência do módulo de serviço Zvezda, uma área técnica conhecida pela sigla PrK. Diante do risco de despressurização, o centro de controle da agência espacial americana emitiu ordens preventivas para que os astronautas interrompessem as atividades científicas e buscassem refúgio.

A equipe em órbita é composta atualmente por quatro integrantes da missão Crew-12: dois especialistas norte-americanos, um astronauta de nacionalidade francesa e um cosmonauta russo.

Seguindo os protocolos de segurança máxima às pressas, o grupo entrou na espaçonave Crew Dragon, que permanece acoplada à estação, e vestiu os trajes de voo pressurizados, garantindo uma rota de fuga caso o dano estrutural se torne irreversível.

Um problema crônico que saiu do controle

De acordo com comunicados emitidos por porta-vozes da Nasa, a fragilidade na estrutura do módulo Zvezda não é uma novidade para os engenheiros balísticos, mas atingiu um patamar de desgaste preocupante.

O túnel PrK já vinha sofrendo com microfissuras e pequenas perdas de pressão atmosférica há alguns anos. A Roscosmos (a agência espacial russa) vinha aplicando medidas paliativas de vedação para mitigar os danos até onde era considerado seguro, mas o ritmo de vazamento de ar se intensificou nesta semana.

Por se tratar de uma estrutura operada em regime de cooperação internacional, os protocolos determinam que cada país gerencie os reparos de suas respectivas áreas. Enquanto a equipe técnica da Rússia trabalha na engenharia interna para selar a rachadura no Zvezda, o restante da tripulação permanecerá isolado na cápsula de escape.

Até o momento, a Nasa reforça que a ordem de abrigo funciona estritamente como uma ação de precaução, e os engenheiros espaciais monitoram os níveis de oxigênio e pressão minuto a minuto para avaliar se o retorno dos astronautas ao interior dos módulos principais da ISS poderá ser autorizado nas próximas horas.

(Com Agência O Globo)