Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Tesla pode desaparecer em 10 anos: 'perda de valor será colossal', diz ex-CEO da Stellantis

Carlos Tavares afirma que Elon Musk pode abandonar a indústria de carros elétricos para focar em IA, robôs e na SpaceX, enquanto a chinesa BYD amplia vantagem global

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 18h36.

O ex-CEO da Stellantis, Carlos Tavares, afirmou que a Tesla pode sair do mercado automobilístico nos próximos dez anos diante do avanço da concorrência chinesa e da mudança de foco de Elon Musk para outras áreas de tecnologia.

Em uma entrevista ao jornal francês Les Echos, Tavares disse que o empresário pode decidir redirecionar seus esforços para outras frentes, como inteligência artificial, robótica e exploração espacial, deixando de lado o setor automotivo.

A Tesla vem sendo superada pela BYD, que ultrapassou a empresa em vendas globais de carros elétricos no início do ano, com veículos mais eficientes e acessíveis, segundo informações da Fortune.

“A perda de valor de mercado da Tesla será colossal porque essa avaliação é simplesmente estratosférica. Não tenho certeza se a Tesla ainda existirá em 10 anos”, afirmou.

Concorrência e foco de Musk pressionam a Tesla

A avaliação do ex-CEO ocorre em um momento de forte pressão sobre a Tesla. A empresa enfrenta queda de participação na China, seu segundo maior mercado, e uma concorrência cada vez mais agressiva de montadoras locais. A fatia da empresa no país recuou de 16% em 2020 para cerca de 5% em 2025.

Além da disputa com a BYD, a companhia também lida com custos mais altos, impulsionados pelas tarifas impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, e pelo fim dos créditos fiscais para veículos elétricos nos Estados Unidos.

Apesar disso, a Tesla superou as expectativas de Wall Street no último trimestre, com receita de US$ 28 bilhões — um aumento de 12% em relação ao ano anterior — e crescimento de 33% nas entregas na China.

As declarações de Tavares vêm à tona enquanto a Tesla tenta garantir a permanência de Elon Musk à frente da empresa. A montadora colocou em votação um pacote salarial de US$ 1 trilhão, válido por dez anos, condicionado ao alcance de metas ambiciosas, como elevar o valor de mercado da empresa para US$ 8,5 trilhões.

Consultorias independentes, no entanto, recomendam que os acionistas votem contra o plano, alegando falta de transparência nos critérios de desempenho. O conselho da Tesla afirma que o objetivo é assegurar o compromisso de Musk e incentivar a expansão da companhia para novas frentes tecnológicas.

Acompanhe tudo sobre:TeslaElon MuskStellantisCarros elétricos

Mais de Invest

Bolha à vista? Investidores reagem à euforia da IA com táticas da era pontocom

ETF de Ibovespa vai ser negociado na bolsa de Shangai

Como ETFs estão atraindo bitcoins para os bancões de Wall Street

Dólar fecha em leve alta, mas acumula queda de 0,24% na semana

Mais na Exame

Esporte

Brasileira vence campeonato mundial de taekwondo na China

Ciência

IA desenvolve relógio biológico que mede envelhecimento com precisão

Pop

Conheça os filmes de ficção científica favoritos dos cientistas

Mercados

Bolha à vista? Investidores reagem à euforia da IA com táticas da era pontocom