Podcast será a mídia dominante em 2025, segundo previsões do SXSW

*Por Sarah Buchwitz

Os podcasts estão se consolidando como a mídia mais proeminente de 2025, à medida que as audiências migram dos meios de comunicação tradicionais para o digital — é o que afirmou Scott Galloway, professor da NYU, durante palestra no South by Southwest (SXSW).

Neste cenário, a PodPesquisa 2024/2025, realizada pela Associação Brasileira de Podcasters (ABPod), apontou que o Brasil já conta com 31,94 milhões de ouvintes dessa mídia, dos quais 40,23% ouvem diariamente.

O YouTube, por sua vez, consolidou-se como um player essencial neste universo, registrando 1 bilhão de espectadores mensais consumindo o conteúdo. Entre a geração Z, 84% descobrem novos programas no site, o que evidencia o impacto do vídeo na indústria.

No Brasil, por exemplo, o estudo Inside Vídeo 2024, da Kantar Ibope Media, aponta que plataformas como o YouTube tiveram um aumento de 400% no tempo de visualização em TVs. Além disso, entre janeiro e julho de 2024, o consumo de podcasts brasileiros cresceu 20% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Mesmo com o crescimento exponencial, durante sua palestra, Galloway ressaltou que apenas 1% dos podcasts são financeiramente sustentáveis, o que torna o sucesso na indústria "mais raro do que conquistar uma vaga nas Olimpíadas". Esse dado reflete parte da realidade do mercado, que ainda não tem seu “fair share”, ou seja, os números de audiência e engajamento ainda não são equivalentes ao investimento em mídia no segmento.

Atualmente, o mercado de criação de conteúdo na internet está avaliado em US$ 250 bilhões (cerca de R$ 1,28 trilhão), segundo o relatório do Goldman Sachs 2024. Diante desses dados, a transição de um formato exclusivamente de áudio para uma experiência multimodal, que acrescenta o vídeo, tem sido um fator determinante para a evolução do podcasting, ampliando novas oportunidades de engajamento para marcas e criadores.

O avanço do consumo e a força do podcast indicam uma grande oportunidade no reconhecimento do formato como um canal estratégico para negócios e publicidade. Tenho que concordar com Galloway, 2025 será o ano do podcast, não apenas na produção de conteúdo, mas também na monetização e valorização do investimento em mídia.

*Sarah Buchwitz é CEO do Grupo Flow, ecossistema de mídia especializado em creator economy, englobando tecnologia, conteúdo, mídia, produção e publicidade

Leia mais sobre SXSW 2025: