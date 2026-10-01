Galaxy Z Fold8 inspira nova coleção de moda praia da Água de Coco com a Samsung

RESUMO ＋ A Samsung e a marca brasileira de lifestyle Água de Coco lançam nesta quinta-feira, 1º, uma coleção de moda praia inspirada no Galaxy Z Fold8. As peças adotam uma estampa tie-dye exclusiva com roxo, cores vibrantes, degradês e formas que remetem ao aparelho.

Samsung e Água de Coco anunciaram uma colaboração que busca unir moda e tecnologia para apresentar o Galaxy Z Fold8. A estratégia transforma elementos do aparelho em estampas da nova coleção de moda praia da marca brasileira de lifestyle.

Em comunicado, as marcas afirmam que a principal conexão entre elas está na identidade visual. A coleção ganhou uma estampa tie-dye exclusiva, com cores vibrantes, degradês e formas que remetem a movimento e fluidez. O roxo, cor de destaque do Galaxy Z Fold8, aparece na composição e cria uma associação direta entre o aparelho e as peças.

"A parceria com a Água de Coco nos permite explorar a relação entre tecnologia e moda por diferentes perspectivas. Moda é estilo, beleza e expressão pessoal, e essa dinâmica está cada vez mais presente no universo dos smartphones. Hoje, o celular também compõe o visual”, explica Lúcia Bittar, diretora de marketing de mobile experience da Samsung Brasil.

Presença nas lojas

A collab terá presença física em sete lojas conceito da Água de Coco no Brasil. Nesses espaços, o Galaxy Z Fold8 será incorporado aos looks e apresentado em displays de produto. A ação inclui ainda duas vitrines exclusivas da Galaxy.

Com a iniciativa, a Samsung amplia a presença do modelo para além do ponto de venda tradicional de eletrônicos e o coloca em um ambiente associado a moda, praia e lifestyle.

A coleção chega a lojas selecionadas da Água de Coco a partir desta quinta-feira, 1º de outubro.