Bianca Andrade volta ao YouTube com projeto para celebrar 15 anos de trajetória

RESUMO ＋ Bianca Andrade retomará a produção de vídeos originais para o YouTube, após três anos, com uma programação que celebra seus 15 anos na internet. O projeto Debute também inclui o lançamento, na terça-feira, 6, de uma nova linha da marca Boca Rosa, com 50 tons de base e 16 tonalidades de corretivo.

Mais de três anos depois de publicar seu último vídeo no YouTube, Bianca Andrade decidiu retomar a criação de conteúdos originais para a plataforma. A influenciadora e empresária, que comanda a marca Boca Rosa, volta ao canal em outubro com uma programação especial que marca os 15 anos de sua trajetória na internet. A ação integra o projeto Debute, que inclui ainda o lançamento de uma nova linha com 50 tons de base e 16 tonalidades de corretivo.

Em entrevista à EXAME, Bianca conta que o YouTube foi a plataforma que ajudou a transformá-la em uma das primeiras grandes creators do Brasil. Desde 2023, no entanto, a rede social ficou em segundo plano, enquanto ela se concentrou na expansão da Boca Rosa e em outros projetos, em diferentes formatos.

Agora, ela volta a criar conteúdos para o YouTube, com uma proposta que combina tutoriais, vlogs e bastidores. Os vídeos terão temas variados, incluindo marketing, negócios e os aprendizados acumulados em 15 anos de internet.

"O YouTube exige vídeos mais longos, uma produção mais complexa, e eu quis dedicar esse tempo à minha comunidade. Não existe nada mais valioso, principalmente na era digital em que vivemos, do que o nosso tempo. E é justamente essa entrega que eu quero oferecer a quem me acompanha há tantos anos", explica Bianca.

Dicas sempre interessaram, estratégia sempre existiu

O Debute recupera o estilo de vídeos que fizeram Bianca Andrade despontar no YouTube em 2011. Quando ainda morava no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, ela passou a publicar tutoriais e dicas acessíveis sobre maquiagem. Foram anos de crescimento e consolidação do canal que, hoje, mesmo com o último conteúdo original publicado em junho de 2023, acumula 5,6 milhões de seguidores.

"Quando eu comecei, pensava muito em quem estava do outro lado. O primeiro vídeo não foi simplesmente ‘vou gravar um vídeo de maquiagem’. Criei toda uma estratégia, no meu caderninho, sobre como seria a sequência de vídeos e o que o público encontraria ao entrar no meu canal: primeiro um vídeo de preparação da pele, depois olhos... seguindo cada etapa da maquiagem", conta Bianca.

"Sempre pensei no conteúdo antes de gravar. Hoje existem muitas técnicas, estudos sobre retenção, cenário, abertura. E tudo isso é válido. Mas acho surpreendente como eu já fazia intuitivamente muitas dessas coisas porque entendia que não estava falando sozinha. Eu estava construindo uma conversa com quem estava do outro lado."

Com o projeto Debute, a programação retoma elementos que marcaram o começo do canal, como maquiagem e autoestima. Uma das ideias é refazer vídeos antigos, além de manter relatos pessoais sobre decisões, erros e aprendizados dos últimos anos.

"Acho que o que eu mais gosto de compartilhar são as coisas que deram errado. Falar dos meus erros, o que eu fiz que não funcionou, o que eu fiz que funcionou. Os bastidores sempre nos interessam", afirma a empresária.

Base em 50 tons chega em outubro

A celebração também traz lançamentos da marca Boca Rosa. Na próxima terça-feira, 6, a marca coloca à venda uma nova Base Líquida Boca Rosa, com 50 tons, acompanhada por um Corretivo Líquido em 16 tonalidades.

Segundo Bianca, a decisão de ampliar a cartela de cores para 50 tons é um desejo antigo, mas que só agora tornou-se realidade. Ela lançou sua primeira marca de cosméticos em 2018. Desde então, a Boca Rosa passou por mudanças societárias e de estrutura até chegar ao modelo atual, com Bianca sendo a única detentora do negócio.

"Eu sou uma empresa independente, não tenho sócios. Para lançar uma cartela de 50 cores, tem que ter dinheiro. A gente está falando de uma operação que pode sair de R$ 10 milhões para R$ 50 milhões. Então, primeiro eu precisava lucrar, construir caixa e, então, investir nessa expansão. Eu não lançaria um produto desse tamanho sem ter estrutura financeira para sustentar esse investimento."

A diversidade de tons é o grande diferencial da linha. Bianca posiciona a cartela de 50 tons como uma decisão de negócio, mas também como uma disputa por espaço em uma categoria historicamente marcada por lacunas de oferta para diferentes tons de pele.

"Quando falamos de 50 tonalidades, não é apenas sobre colocar mais produtos na prateleira. É sobre reconhecer que o Brasil é um país diverso e que existe uma demanda enorme de pessoas que, por muito tempo, não encontraram produtos pensados para elas. Para mim, ocupar esse espaço também é uma decisão de negócio", finaliza.