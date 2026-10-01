Pesquisa Datafolha para presidente: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 38%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 42% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 38%, segundo a nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º.

Na comparação com o levantamento anterior, o petista avançou dois pontos percentuais, de 40% para 42%, dentro da margem de erro, mesmo percentual que oscilou positivamente o senador do PL, de 36% para 38%.

Entre os demais candidatos, Augusto Cury (Avante) tem 4%, Ronaldo Caiado (PSD), 3%, e Renan Santos (Missão), também com 3%. Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) marcam 1%. Os demais não pontuaram.

Segundo a pesquisa, Lula cresceu sete pontos entre eleitores com mais de 60 anos (de 42% para 49%) e cinco pontos no Sudeste, de 35% para 40%. O petista também avançou entre os católicos, de 45% para 50%.

Flávio avançou mais entre os eleitores com renda de 2 a 5 salários mínimos (de 40% para 47%) e entre os evangélicos (de 47% para 52%).

Lula chega a 45% em votos válidos; Flávio, 40%

Ao excluir os brancos, nulos e indecisos, Lula aparece com 45% dos votos válidos, enquanto Flávio registra 40%, diferença de cinco pontos percentuais.

Na sequência dos votos válidos do primeiro turno, vêm Augusto Cury (Avante), com 4%, Ronaldo Caiado (PSD), com 3%, e Renan Santos (Missão), com 3%. Romeu Zema (Novo), Samara Martins (UP) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) marcam 1%. Os demais não pontuaram.

Para um candidato vencer na primeira rodada, precisa ter 50% dos votos válidos mais um.

Mais informações em instantes.