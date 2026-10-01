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BC amplia prazo para comunicação de transferências cripto ao Coaf

Nova regra revoga a Resolução 588 e estabelece o prazo do primeiro dia útil de janeiro para início da comunicação

Sede do Banco Central (Leandro Fonseca/Exame)

Sede do Banco Central (Leandro Fonseca/Exame)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18h55.

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O Banco Central publicou nesta quinta-feira, 1º, uma nova resolução que amplia o prazo para o início da comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) de transações com criptoativos de ou para carteiras de autocustódia em valor igual ou superior a US$ 10 mil (o equivalente a R$ 52.200).

A Resolução BCB 591/2026 revoga a resolução anterior, a 588, e estabelece o primeiro dia útil de janeiro de 2027 como prazo para início do reporte de transações do tipo ao Coaf. Na 588 o prazo se iniciava hoje, 1º de outubro.

Pela nova regra, a comunicação dessas operações de ou para carteiras de autocustódia realizadas entre hoje e 31 de dezembro de 2026 só precisarão ser efetuadas em janeiro do ano que vem.

Carteiras de autocustódia de criptomoedas são aquelas em que o investidor fica totalmente responsável pela custódia dos seus ativos, precisando memorizar uma senha irrecuperável de 12 ou 24 palavras costumeiramente. Diferentemente das criptomoedas compradas em corretoras ou bancos, o dever de reportar à Receita Federal as criptomoedas em autocustódia é exclusivamente do indivíduo.

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