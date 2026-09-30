A onda wellness chega aos refrigerantes

RESUMO ＋ A Coca-Cola anunciou, em setembro, a chegada ao Brasil da Coca-Cola Triplo Zero, versão sem cafeína, açúcar e calorias. Já a Ambev ampliou, no mesmo mês, a distribuição do Guaraná Antarctica Zero com Fibras, que oferece 4,4 gramas de fibras. Os lançamentos acompanham a busca dos brasileiros por opções ligadas ao bem-estar e a um estilo de vida mais saudável

Seguindo uma tendência que já movimenta a indústria cervejeira, com bebidas que apostam em versões mais equilibradas e para diferentes momentos de consumo, o mercado de refrigerantes começa a incorporar atributos associados ao bem-estar. O mais recente lançamento da Coca-Cola é um exemplo. Em setembro, a marca anunciou a chegada ao Brasil da Coca-Cola Triplo Zero, versão sem cafeína, zero açúcar e sem calorias do refrigerante.

De acordo com Luciana Batista, presidente da Coca-Cola Brasil, a novidade chega para oferecer uma maior liberdade de escolha aos consumidores. Para a executiva, a bebida pode entrar em um momento específico da rotina dos consumidores: a hora de relaxar.

“Coca Zero Zero, Triplo Zero, Triple Z... O consumidor pode chamá-la como quiser. Esse é um produto que combina com diferentes momentos para relaxar. Quando você chega em casa e ouve uma música, assiste à TV, cozinha em família. Não há motivos para ela não fazer parte desses momentos”, disse a executiva durante o evento oficial de lançamento da nova Coca-Cola, realizado em São Paulo.

A Coca-Cola Triplo Zero também chega com uma identidade visual própria, em uma embalagem em preto e dourado.

À EXAME, Raquel Ribeiro, diretora sênior de marketing da Coca-Cola Brasil, conta que o produto foi desenvolvido a partir da identificação de uma demanda por uma versão sem cafeína. O mesmo social listening foi utilizado para reconhecer que o público brasileiro queria o produto.

“Com muita escuta ativa, percebemos que existia uma parcela de consumidores buscando mais momentos em que pudessem consumir a Coca-Cola que tanto amam, mas sem cafeína. Por meio das redes sociais, também vimos muitos consumidores acompanhando o lançamento fora do Brasil e questionando a marca sobre quando traríamos esse produto por aqui”, diz Ribeiro.

Complemento à dieta

A Coca-Cola não é a única empresa que está desenvolvendo novos produtos para atender à demanda dos consumidores por alternativas às fórmulas tradicionais. Na Ambev, a estratégia de diversificação passa pela ampliação da distribuição do Guaraná Antarctica Zero com Fibras, lançado em um projeto piloto no fim de 2025.

A fórmula incorpora 4,4 gramas de fibras ao Guaraná Antarctica Zero, sem adição de açúcar e com baixo valor calórico. Segundo a empresa, o produto oferece a maior quantidade de fibras entre os refrigerantes nacionais.

Em setembro deste ano, a Ambev ampliou a distribuição, com a novidade chegando ao interior de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e toda a região Sul e Centro-Oeste. A expectativa é chegar a todo o país até dezembro.

A expansão ocorre após resultados positivos no período de testes. De acordo com a companhia, no segundo trimestre de 2026, o produto figurou entre as cinco latas de bebidas não alcoólicas mais vendidas da companhia.

“É um produto que se destaca entre os lançamentos mais recentes da Ambev. Inaugurar, em larga escala, na categoria de refrigerantes funcionais no Brasil é um grande passo para a divisão de Beyond”, explica Daniela Cachich, presidente de Beyond Beer na Ambev. A divisão é responsável por iniciativas além da cerveja e inclui marcas como Pepsi Black e Gatorade, além de produtos alcoólicos e outras bebidas.

Segundo a empresa, a aposta em fibras também dialoga com uma questão nutricional. Dados citados pela Ambev apontam que o consumo médio de fibras no Brasil é estimado em 15 gramas por dia, cerca de 10 gramas abaixo da recomendação diária mencionada pela Organização Mundial da Saúde.

Um mercado orientado pelo bem-estar

De acordo com dados do estudo “Os diferentes consumidores saudáveis no Brasil”, realizado em 2024 pela NielsenIQ, empresa de inteligência do consumidor, 86% dos consumidores brasileiros entrevistados afirmam ter adotado pelo menos um hábito mais saudável. Entre eles, 51% dizem procurar produtos com fibras e vitaminas nas compras frequentes.

Já a pesquisa Voz do Consumidor 2025, realizada pela PwC, 56% dos brasileiros afirmaram que gostariam que empresas de alimentos e bebidas oferecessem mais opções com menor teor calórico.

Esse comportamento abre espaço para uma categoria que vai além da simples redução de açúcar ou calorias. Estimativa da Grand View Research aponta que o mercado brasileiro de bebidas funcionais movimentou US$ 5,5 bilhões em 2025 e deve crescer a uma taxa média anual de 8,1% até 2033.