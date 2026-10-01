Gostou de 'Conheço Você'? Veja 5 séries turcas para assistir na Netflix

A série turca "Conheço Você" conquistou o público brasileiro e alcançou o 1º lugar entre as produções mais assistidas da Netflix Brasil. A trama acompanha Funda, uma pintora que tenta retomar a carreira depois da maternidade e vê sua rotina mudar com a chegada de Nazlı, uma nova babá.

A presença da jovem na casa faz antigos conflitos do relacionamento de Funda e İlker virem à tona. Ao longo dos oito episódios, a produção combina drama, relações familiares e segredos que colocam os personagens diante de situações cada vez mais complexas.

Para quem terminou "Conheço Você" e quer aproveitar o interesse pelas produções turcas, a Netflix reúne outras séries que exploram mistério, suspense, romance e conflitos familiares.

Confira cinco opções para colocar na próxima maratona.

1. 'O Famoso Alfaiate'

"O Famoso Alfaiate" acompanha Peyami, um alfaiate renomado que recebe a missão de produzir o vestido de casamento da noiva de seu melhor amigo.

O trabalho coloca Peyami no centro de uma relação cercada por segredos. A noiva, Esvet, também esconde informações sobre sua verdadeira situação, enquanto Dimitri, o noivo, passa a desconfiar dos acontecimentos ao seu redor.

A produção mistura drama, romance, suspense e relações marcadas por obsessão e conta com três temporadas.

2. 'Fatma'

Em "Fatma", a protagonista parte em busca do marido desaparecido depois de sofrer uma tragédia. O que começa como uma procura pessoal ganha contornos cada vez mais violentos.

Fatma trabalha como faxineira e passa a cometer assassinatos enquanto tenta encontrar Zafer e lidar com acontecimentos traumáticos de seu passado.

Com seis episódios, a produção aposta em suspense, vingança e questões sociais. Burcu Biricik interpreta a personagem principal, acompanhada por Uğur Yücel e Mehmet Yılmaz Ak.

3. 'The Gift'

"The Gift" acompanha Atiye, uma pintora de Istambul que descobre um símbolo misterioso ligado a um sítio arqueológico na Anatólia.

A investigação aproxima a personagem do arqueólogo Erhan e abre caminho para descobertas relacionadas ao passado de Atiye.

A série combina drama, mistério e elementos sobrenaturais ao longo de três temporadas. A Netflix também classifica a produção como uma série turca baseada em livro.

A protagonista também é uma artista, assim como Funda em "Conheço Você", mas a história segue por um caminho mais voltado ao mistério e à fantasia.

4. 'A Lenda de Shahmaran'

Quem prefere acrescentar fantasia à próxima maratona pode apostar em "A Lenda de Shahmaran".

A trama acompanha Shahsu, que viaja até Adana para confrontar o avô distante. Durante a estadia, ela se envolve em uma antiga lenda e se aproxima de Maran, um homem que guarda seus próprios segredos.

A produção tem duas temporadas e reúne romance, suspense, fantasia e uma sociedade secreta em sua história. O elenco principal conta com Serenay Sarıkaya, Burak Deniz e Mert Ramazan Demir.

A série mantém a presença de mistérios e relações pessoais complexas, enquanto amplia a história para um universo fantástico.

5. 'O Último Guardião'

"O Último Guardião" acompanha Hakan, um jovem que descobre ter uma ligação especial com a proteção de Istambul.

A partir da descoberta, ele passa a enfrentar uma ameaça sobrenatural e conhece pessoas que fazem parte de uma antiga organização responsável por proteger a cidade.

A produção combina fantasia, ação, suspense e elementos da história turca. É uma opção para quem quer continuar nas produções do país, mas procura uma trama com mais aventura e elementos sobrenaturais.