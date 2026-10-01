Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Gostou de 'Conheço Você'? Veja 5 séries turcas para assistir na Netflix

Do drama familiar à fantasia, confira produções turcas disponíveis no catálogo da Netflix Brasil

Séries turcas: produções como "O Famoso Alfaiate", "Fatma" e "The Gift" combinam suspense, segredos e dramas familiares (Reprodução/Netflix)

Séries turcas: produções como "O Famoso Alfaiate", "Fatma" e "The Gift" combinam suspense, segredos e dramas familiares (Reprodução/Netflix)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 19h10.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreSéries
Saiba mais

A série turca "Conheço Você" conquistou o público brasileiro e alcançou o 1º lugar entre as produções mais assistidas da Netflix Brasil. A trama acompanha Funda, uma pintora que tenta retomar a carreira depois da maternidade e vê sua rotina mudar com a chegada de Nazlı, uma nova babá.

A presença da jovem na casa faz antigos conflitos do relacionamento de Funda e İlker virem à tona. Ao longo dos oito episódios, a produção combina drama, relações familiares e segredos que colocam os personagens diante de situações cada vez mais complexas.

Para quem terminou "Conheço Você" e quer aproveitar o interesse pelas produções turcas, a Netflix reúne outras séries que exploram mistério, suspense, romance e conflitos familiares.

Confira cinco opções para colocar na próxima maratona.

1. 'O Famoso Alfaiate'

"O Famoso Alfaiate" acompanha Peyami, um alfaiate renomado que recebe a missão de produzir o vestido de casamento da noiva de seu melhor amigo.

O trabalho coloca Peyami no centro de uma relação cercada por segredos. A noiva, Esvet, também esconde informações sobre sua verdadeira situação, enquanto Dimitri, o noivo, passa a desconfiar dos acontecimentos ao seu redor.

A produção mistura drama, romance, suspense e relações marcadas por obsessão e conta com três temporadas.

yt thumbnail

2. 'Fatma'

Em "Fatma", a protagonista parte em busca do marido desaparecido depois de sofrer uma tragédia. O que começa como uma procura pessoal ganha contornos cada vez mais violentos.

Fatma trabalha como faxineira e passa a cometer assassinatos enquanto tenta encontrar Zafer e lidar com acontecimentos traumáticos de seu passado.

Com seis episódios, a produção aposta em suspense, vingança e questões sociais. Burcu Biricik interpreta a personagem principal, acompanhada por Uğur Yücel e Mehmet Yılmaz Ak.

yt thumbnail

3. 'The Gift'

"The Gift" acompanha Atiye, uma pintora de Istambul que descobre um símbolo misterioso ligado a um sítio arqueológico na Anatólia.

A investigação aproxima a personagem do arqueólogo Erhan e abre caminho para descobertas relacionadas ao passado de Atiye.

A série combina drama, mistério e elementos sobrenaturais ao longo de três temporadas. A Netflix também classifica a produção como uma série turca baseada em livro.

A protagonista também é uma artista, assim como Funda em "Conheço Você", mas a história segue por um caminho mais voltado ao mistério e à fantasia.

yt thumbnail

4. 'A Lenda de Shahmaran'

Quem prefere acrescentar fantasia à próxima maratona pode apostar em "A Lenda de Shahmaran".

A trama acompanha Shahsu, que viaja até Adana para confrontar o avô distante. Durante a estadia, ela se envolve em uma antiga lenda e se aproxima de Maran, um homem que guarda seus próprios segredos.

A produção tem duas temporadas e reúne romance, suspense, fantasia e uma sociedade secreta em sua história. O elenco principal conta com Serenay Sarıkaya, Burak Deniz e Mert Ramazan Demir.

A série mantém a presença de mistérios e relações pessoais complexas, enquanto amplia a história para um universo fantástico.

yt thumbnail

5. 'O Último Guardião'

"O Último Guardião" acompanha Hakan, um jovem que descobre ter uma ligação especial com a proteção de Istambul.

A partir da descoberta, ele passa a enfrentar uma ameaça sobrenatural e conhece pessoas que fazem parte de uma antiga organização responsável por proteger a cidade.

A produção combina fantasia, ação, suspense e elementos da história turca. É uma opção para quem quer continuar nas produções do país, mas procura uma trama com mais aventura e elementos sobrenaturais.

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:SériesNetflix

Mais de Pop

'Super Mario Galaxy: O Filme' chega ao streaming; veja onde assistir

Que horas começa 'A Fazenda 18' nesta quinta-feira? Hoje tem eliminação

Dia Internacional da Música: ouça 21 faixas indicadas pela redação da EXAME

'Schumacher 94: Nasce Uma Lenda': novo documentário chega à Netflix nesta sexta-feira

Mais na Exame

Brasil

Pesquisa Datafolha: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 38%, no 1º turno

Future of Money

BC amplia prazo para comunicação de transferências cripto ao Coaf

Ciência

Lito Sousa morre aos 59 anos

Esporte

Red Bull Wings Cup 2026 terá torneio de EA Sports FC 27 no Brasil