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Copa 2026: LEGO lança sets de Messi, CR7 e Vini Jr.; veja preços

Nova linha da marca para o Mundial tem de miniaturas a réplicas detalhadas e une os craques em campanha global

(Lego/Fifa/Divulgação)

(Lego/Fifa/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 2 de abril de 2026 às 13h06.

A Lego anunciou oficialmente nesta quinta-feira, 2, uma nova coleção sobre a Copa do Mundo, em comemoração ao torneio que será sediado nos Estados Unidos, México e Canadá. A linha é estrelada por quatro dos maiores nomes do futebol mundial: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Vinicius Jr.

De miniaturas a réplicas de troféus

A coleção foi pensada para agradar a todos os tipos de fãs e bolsos. A porta de entrada são os conjuntos da série "Football Highlights", vendidos a US$ 29,99 cada. Eles trazem uma miniatura do jogador com as cores da seleção nacional e uma placa colecionável. Para o brasileiro Vini Jr., o set inclui sua pose de comemoração de gol e as cinco estrelas que representam os títulos mundiais do Brasil.

Para os colecionadores mais dedicados, a Lego preparou os modelos "Football Legend" de Messi e Cristiano Ronaldo, por US$ 79,99. Com mais de 850 peças, esses conjuntos permitem construir figuras maiores e articuladas. O de Ronaldo, por exemplo, pode ser montado recriando sua famosa comemoração "Siiiuuu" ou um de seus icônicos chutes de bicicleta.

O destaque da coleção, no entanto, é a réplica do Troféu Oficial da Copa do Mundo da FIFA. Com 2.842 peças e preço de US$ 199,99, o item de exibição impressiona pelo nível de detalhe e inclui um compartimento secreto. Dentro do globo, há uma miniatura exclusiva da Copa de 2026.

Há ainda uma peça de arte de parede 3D de Lionel Messi e conjuntos menores, como o emblema oficial do torneio e a camisa da seleção dos EUA por cerca de US$ 25.

Estratégia de marketing une os craques

O lançamento marca uma expansão significativa da Lego no mercado esportivo, seguindo o sucesso obtido com parcerias no automobilismo. Para a Copa do Mundo, a empresa não poupou esforços e reuniu os quatro astros em um vídeo de lançamento que rapidamente viralizou nas redes sociais.

A campanha, com a hashtag #HonestlyItsNotAI, gerou milhões de reações de fãs, que classificaram a colaboração como "inesperada" e "lendária".

 

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Segundo Julia Goldin, diretora de marketing e produto da Lego, a iniciativa faz parte de um programa mais amplo para o Mundial, que incluirá experiências em "fan zones". A estratégia é clara: aproveitar a paixão global pelo futebol para consolidar a marca em um novo território.

Os conjuntos já estão disponíveis para pré-venda no site oficial da Lego, com lançamento geral previsto para 1º de maio, aquecendo os motores para o início do torneio em junho.

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