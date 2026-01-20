Real Madrid x Monaco: onde assistir e horário pela Champions League

O Real Madrid e o Monaco se enfrentam nesta terça-feira, 20 de janeiro, às 17h (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, pela Champions League. O confronto terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e HBO Max.

A equipe merengue tenta afastar a pressão sobre uma temporada instável, mas chega embalada após uma vitória importante sobre o Levante, no último sábado, 17, pelo Campeonato Espanhol. A derrota do Barcelona na rodada anterior também contribuiu para aproximar o Real Madrid da disputa pelo título de La Liga.

No entanto, o técnico Álvaro Arbeloa terá de lidar com diversos desfalques. Estão fora por lesão: Éder Militão, Alexander-Arnold, Mendy, Rodrygo e Rüdiger. O lateral Carreras cumpre suspensão por acúmulo de cartões.

Prováveis escalações de Real Madrid x Monaco

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler e Bellingham; Vini Jr e Mbappé.

Técnico: Álvaro Arbeloa.

Monaco: Köhn; Ouattara, Kehrer, Eric Dier e Caio Henrique; Zakaria, Teze, Coulibaly e Akliouche; Biereth e Balogun.

Técnico: Sébastien Pocognoli.

Onde assistir ao vivo o jogo Real Madrid x Monaco hoje pela Champions League?

O jogo desta terça-feira, às 17h, entre Real Madrid e Monaco terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo Real Madrid x Monaco hoje?

Você pode assistir à partida online pela plataforma de streaming HBO Max.