Troféu da Copa do Mundo ganha versão em Lego; veja fotos

A Lego, em parceria com a FIFA, anunciou nesta quarta-feira, 3, que fará uma réplica em tamanho real do troféu da Copa do Mundo.

Feito com 2.842 peças do bloco de montagem, o troféu de Lego terá exatamente a mesma altura do original, 36,8 centímetros. O produto chega às lojas por US$ 200 em março de 2026.

Além do Lego, ele incluirá “uma cena escondida que pode ser aberta por meio de uma aba na seção superior do globo”, disse a marca em comunicado.

Do que é feito o troféu da Copa do Mundo?

Diferentemente da versão original, feita de ouro maciço 18 quilates e malaquita verde, o troféu de peças Lego será de plástico.

Devido ao uso de materiais densos, o troféu da Copa do Mundo pesa 6,175 quilos. Essa versão foi apresentada pela primeira vez na Copa de 1974, antes, era uma taça.

A FIFA mantém o troféu original em Zurique, por questões de segurança.