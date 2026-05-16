Motorista atropela dezena de pedestres no norte da Itália e deixa 8 feridos

Oito pessoas ficaram feridas, quatro delas em estado grave, após serem atropeladas por um veículo que circulava em alta velocidade pelo centro de Modena, no norte da Itália. O motorista, que tentou fugir, foi detido.

De acordo com as primeiras reconstituições, o carro, que trafegava em alta velocidade pelas ruas do centro da cidade, atingiu vários pedestres no Largo Porta Bologna e depois bateu contra a vitrine de uma loja.

Ao sair do automóvel, o homem tentou esfaquear uma pessoa que tentava contê-lo e que, finalmente, conseguiu imobilizá-lo até a chegada da polícia.

O departamento de saúde da localidade informou que o número de feridos é de oito pessoas: cinco mulheres e três homens.

No hospital de Baggiovara, duas mulheres de 53 e 69 anos deram entrada em estado grave, e um homem de 69 anos em estado menos grave. Já no Hospital Maggiore de Bolonha, deram entrada uma mulher de 55 anos em condições críticas e outro homem, também em estado grave, de 52 anos.

Enquanto isso, outras três pessoas de 27, 71 e 47 anos estão internadas, mas suas condições não são preocupantes.

Segundo a imprensa local, o detido é Salim El Koudri, um cidadão italiano de segunda geração, de 31 anos, de família com origem marroquina, nascido em Seriate, na província de Bérgamo (norte), mas residente na província de Modena. Ele não tem antecedentes criminais e é graduado em economia.

"Precisamos compreender a natureza do ocorrido, mas é um ato trágico. Estou profundamente consternado. Seja qual for a sua natureza, é um fato muito grave. Se for um atentado, será ainda mais grave", afirmou nas redes sociais o prefeito de Modena, Massimo Mezzetti, que foi ao local imediatamente após o incidente.

"Não se sabe se ele dirigia sob o efeito de drogas ou se agiu deliberadamente. Atualmente, ele está na delegacia sendo interrogado", acrescentou.

A pessoa que conteve o suspeito explicou que o perseguiu junto com outras quatro ou cinco pessoas e que, depois de sumir por um instante atrás de alguns carros, o homem reapareceu com uma faca na mão e o atacou, causando-lhe alguns ferimentos, nenhum deles grave.

Por outro lado, outras testemunhas descartam a hipótese de acidente e apontam para um ato voluntário, já que o veículo trafegava a mais de 100 quilômetros por hora.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, está acompanhando com máxima atenção o ocorrido em Modena e mantém contato permanente com o ministro do Interior, Matteo Piantedosi, e com o subsecretário da Presidência do Conselho de Ministros, encarregado da segurança da República, Alfredo Mantovano, informaram fontes do governo.