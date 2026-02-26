Esporte

Cristiano Ronaldo compra parte de time rival do Real Madrid na Espanha

Primeiro jogador de futebol bilionário do mundo, o português entra agora na gestão de times

Cristiano Ronaldo: astro é o primeiro jogador de futebol bilionário do mundo e entra na gestão de time espanhol (Tim Clayton/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 10h59.

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira a compra de 25% das ações do UD Almeria, clube espanhol da segunda divisão que disputa atualmente a promoção para La Liga.

A aquisição foi feita por meio da CR7 Sports Investments, empresa de investimentos esportivos recentemente criada pelo atacante português. Os detalhes financeiros da transação não foram divulgados.

A movimentação tem uma camada de ironia histórica: Almeria disputa a Segunda Divisão espanhola, o mesmo sistema de ligas onde Ronaldo construiu parte mais gloriosa de sua carreira.

O jogador passou nove anos no Real Madrid, entre 2009 e 2018, tornando-se o maior artilheiro da história do clube com 450 gols em 438 partidas, além de conquistar quatro Champions Leagues e dois títulos da La Liga. Agora, aos 41 anos, se torna sócio de um clube que sonha em chegar à elite do futebol espanhol.

"Há muito tempo minha ambição tem sido contribuir para o futebol além dos gramados", disse Ronaldo em comunicado. "O UD Almeria é um clube com base sólida e claro potencial de crescimento. Estou ansioso para trabalhar com a equipe de gestão para apoiar a próxima fase de crescimento do clube."

O presidente do Almeria, Mohammed Al-Khereiji, que lidera o consórcio de investidores sauditas proprietário do clube, celebrou a chegada do novo sócio.

"Ele é considerado o maior jogador de todos os tempos, conhece muito bem o futebol espanhol e entende o potencial do que estamos construindo aqui, tanto em termos de time quanto de academia", afirmou à BBC.

Ronaldo bilionário e a expansão dos negócios

A entrada no mundo da gestão de clubes é mais um capítulo na trajetória de Ronaldo como empresário, e chega poucos meses depois de um marco histórico.

Em outubro de 2025, o atacante se tornou o primeiro jogador de futebol a alcançar o status de bilionário, com patrimônio estimado em US$ 1,4 bilhão pelo Bloomberg Billionaires Index.

A fortuna foi construída ao longo de décadas. Segundo a Bloomberg, Ronaldo acumulou mais de US$ 550 milhões em salários entre 2002 e 2023. A esse valor se soma um contrato de dez anos com a Nike, avaliado em cerca de US$ 18 milhões anuais. Além disso, patrocínios com marcas como Armani e Castrol adicionaram mais de US$ 175 milhões ao patrimônio do jogador.

Sua mudança para o Al-Nassr, em dezembro de 2022 — logo após a rescisão do contrato com o Manchester United —, o transformou no atleta mais bem pago da história do futebol, com salário anual de £177 milhões, além de bônus e uma participação de 15% no clube saudita, segundo o Al Jazeera.

Além da sua própria remuneração, o portfólio de negócios de Ronaldo inclui ventures nas áreas de água, roupas íntimas, calçados e perfumes, além de parcerias com 18 marcas.

Colocado entre outros atletas-bilionários, Ronaldo faz companhia a Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James, Tiger Woods e Roger Federer.

Almeria e a conexão saudita

O Almeria, fundado em 1989, é dono de um estádio com capacidade para 17.400 torcedores, o Power Horse Stadium.

A trajetória recente do clube é marcada pela presença saudita no comando. Em 2019, o dirigente Turki Al-Sheikh assumiu o controle da equipe. Já na temporada 2024-25, a propriedade passou às mãos de um consórcio liderado por Al-Khereiji, do SMC Group — empresa que opera o Mrsool Park, estádio do Al-Nassr.

Os vínculos entre o clube espanhol e a liga saudita já eram estreitos antes da chegada de Ronaldo: em agosto, Almeria e Al-Nassr disputaram um amistoso, vencido pelo time espanhol por 3 a 2, com dois gols do próprio Ronaldo.

Atualmente em terceiro lugar na Segunda Divisão espanhola, a dois pontos do líder Real Racing com 15 rodadas pela frente, o Almeria está na zona de disputa pelos play-offs de acesso à La Liga.

O time foi rebaixado da Série A espanhol na temporada 2023-24 após sete temporadas na elite do futebol espanhol.

Turbulências no Al-Nassr

A aquisição de parte do Almeria acontece em um momento de atenções divididas para Ronaldo.

Nas últimas semanas, o jogador esteve no centro de uma polêmica envolvendo o Al-Nassr. Insatisfeito com a falta de movimentações do clube na janela de transferências de inverno, enquanto o rival Al-Hilal contratava seu ex-companheiro de Real Madrid Karim Benzema, Ronaldo deixou de disputar três partidas seguidas.

Após o retorno, marcou dois gols na vitória por 4 a 0 sobre o Al-Hazem e fez questão de reafirmar seu comprometimento.

"Estou muito feliz. Como digo tantas vezes, eu pertenço à Arábia Saudita. É um país que me recebeu muito bem, a mim, à minha família e aos meus amigos", disse Ronaldo ao canal saudita Thmanyah.

"O mais importante é continuarmos pressionando pelo título. Estamos lá no topo. Vamos fazer nosso trabalho, vencer, criar pressão e veremos no final da temporada."

