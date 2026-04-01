Copa do Mundo: como ficaram os grupos do torneio?

Copa do Mundo: novo formato da edição de 2026 inclui 12 grupos e fase adicional (Dursun Aydemir/Getty Images)
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Publicado em 1 de abril de 2026 às 12h04.
A Copa do Mundo de 2026 teve nesta semana a definição de suas últimas seis seleções classificadas. Com isso, o torneio, que será disputado entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá, chega à lista final de 48 participantes, número inédito na história da competição. Saiba como ficaram os grupos após confirmação das últimas vagas.
As 48 seleções serão distribuídas em 12 grupos com quatro equipes cada. Avançam ao mata mata as duas melhores de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados.
Com a ampliação do torneio, a fase eliminatória passa a ter uma etapa extra, os 16 avos de final, antes das oitavas. Com isso, a seleção campeã precisará disputar oito partidas, uma a mais do que no formato anterior.
O jogo de abertura do torneio acontece neste grupo, com México e África do Sul se enfrentando no Estádio Azteca, na Cidade do México, no dia 11 de junho.
O Canadá, um dos países-sede, estreia no torneio em casa. A Bósnia faz sua segunda participação em Copas, a primeira desde 2014.
A seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, estreia no dia 13 de junho contra os marroquinos. O segundo jogo é contra o Haiti, no dia 19, e o terceiro diante da Escócia, no dia 24.
Os EUA, outro país-sede, entram em campo no segundo grupo da fase inicial.
A Alemanha é apontada como grande favorita do grupo e busca o quinto título mundial na América do Norte. O Curaçao faz sua estreia histórica em Copas do Mundo.
A Holanda e o Japão brigam pela liderança da chave, enquanto a Suécia chega após eliminar a Polônia de Robert Lewandowski na repescagem.
O grupo tem uma sombra política: o ambiente de tensão entre Estados Unidos e Irã colocou em xeque a participação da seleção iraniana, com o ministro do esporte do país chegando a afirmar que não disputaria a Copa sob nenhuma circunstância. Com o passar do tempo, a situação pareceu se amenizar.
Espanha e Uruguai se destacam como favoritos da chave. A presença de Cabo Verde marca o primeiro classificado africano lusófono da história do torneio ao lado do Brasil e Portugal.
O grupo I é apontado como o "grupo da morte" do torneio, com França, Noruega e Senegal formando uma chave de alto nível.
A atual campeã tenta o bicampeonato consecutivo com Lionel Messi. A Áustria retorna ao Mundial após ausência desde 1998.
Portugal de Cristiano Ronaldo abre sua participação diante da RD Congo, que garantiu vaga ao eliminar a Jamaica na repescagem intercontinental.
A Inglaterra, que não vence uma Copa desde 1966, encabeça o grupo e tenta protagonizar uma campanha de título 60 anos depois.
A Itália ficou fora da Copa do Mundo de 2026 após empatar em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina e ser eliminada nos pênaltis por 4 a 1. Será a terceira ausência consecutiva da Azzurra em Mundiais, após também não se classificar para 2018 e 2022, algo inédito em sua história.
Entre outras ausências de peso estão Chile, fora pela terceira edição seguida, além de Nigéria, Camarões, Costa Rica e Sérvia, seleções que vinham marcando presença com frequência nas últimas Copas.