Copa do Mundo: como ficaram os grupos do torneio?

A Copa do Mundo de 2026 teve nesta semana a definição de suas últimas seis seleções classificadas. Com isso, o torneio, que será disputado entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá, chega à lista final de 48 participantes, número inédito na história da competição. Saiba como ficaram os grupos após confirmação das últimas vagas.

Como será o formato da Copa do Mundo de 2026

As 48 seleções serão distribuídas em 12 grupos com quatro equipes cada. Avançam ao mata mata as duas melhores de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados.

Com a ampliação do torneio, a fase eliminatória passa a ter uma etapa extra, os 16 avos de final, antes das oitavas. Com isso, a seleção campeã precisará disputar oito partidas, uma a mais do que no formato anterior.

Saiba como ficaram os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026

Grupo A

México

África do Sul

Coreia do Sul

República Tcheca

O jogo de abertura do torneio acontece neste grupo, com México e África do Sul se enfrentando no Estádio Azteca, na Cidade do México, no dia 11 de junho.

Grupo B

Canadá

Bósnia e Herzegovina

Catar

Suíça

O Canadá, um dos países-sede, estreia no torneio em casa. A Bósnia faz sua segunda participação em Copas, a primeira desde 2014.

Grupo C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

A seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, estreia no dia 13 de junho contra os marroquinos. O segundo jogo é contra o Haiti, no dia 19, e o terceiro diante da Escócia, no dia 24.

Grupo D

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Turquia

Os EUA, outro país-sede, entram em campo no segundo grupo da fase inicial.

Grupo E

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

A Alemanha é apontada como grande favorita do grupo e busca o quinto título mundial na América do Norte. O Curaçao faz sua estreia histórica em Copas do Mundo.

Grupo F

Holanda

Japão

Suécia

Tunísia

A Holanda e o Japão brigam pela liderança da chave, enquanto a Suécia chega após eliminar a Polônia de Robert Lewandowski na repescagem.

Grupo G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

O grupo tem uma sombra política: o ambiente de tensão entre Estados Unidos e Irã colocou em xeque a participação da seleção iraniana, com o ministro do esporte do país chegando a afirmar que não disputaria a Copa sob nenhuma circunstância. Com o passar do tempo, a situação pareceu se amenizar.

Grupo H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

Espanha e Uruguai se destacam como favoritos da chave. A presença de Cabo Verde marca o primeiro classificado africano lusófono da história do torneio ao lado do Brasil e Portugal.

Grupo I

França

Senegal

Iraque

Noruega

O grupo I é apontado como o "grupo da morte" do torneio, com França, Noruega e Senegal formando uma chave de alto nível.

Grupo J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

A atual campeã tenta o bicampeonato consecutivo com Lionel Messi. A Áustria retorna ao Mundial após ausência desde 1998.

Grupo K

Portugal

República Democrática do Congo

Uzbequistão

Colômbia

Portugal de Cristiano Ronaldo abre sua participação diante da RD Congo, que garantiu vaga ao eliminar a Jamaica na repescagem intercontinental.

Grupo L

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá

A Inglaterra, que não vence uma Copa desde 1966, encabeça o grupo e tenta protagonizar uma campanha de título 60 anos depois.

A principal ausência do Mundial

A Itália ficou fora da Copa do Mundo de 2026 após empatar em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina e ser eliminada nos pênaltis por 4 a 1. Será a terceira ausência consecutiva da Azzurra em Mundiais, após também não se classificar para 2018 e 2022, algo inédito em sua história.

Entre outras ausências de peso estão Chile, fora pela terceira edição seguida, além de Nigéria, Camarões, Costa Rica e Sérvia, seleções que vinham marcando presença com frequência nas últimas Copas.