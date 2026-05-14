A Copa do Mundo (também) vai acontecer em Copacabana

Arena Copacabana: festa da torcida brasileira (SRCOM/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 14 de maio de 2026 às 10h00.
Os jogos da seleção brasileira nesta Copa do Mundo poderão ser acompanhados na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A Arena Copacabana será um espaço gratuito com transmissão das partidas, shows, experiências de marca e atrações culturais em um dos cenários mais icônicos do país.
A casa da Copa no Rio será montada na altura da Avenida Princesa Isabel. A inauguração oficial acontece no dia 13 de junho, na estreia da seleção brasileira no torneio. A arena receberá o público nos jogos do Brasil, e na grande final da Copa, com programação especial.
Com 6.200 metros quadrados e capacidade para até 10 mil pessoas, o espaço contará com três telões de alta definição, praça de alimentação, bares, ativações de marcas e áreas instagramáveis. A proposta é unir esporte, música e entretenimento em uma experiência imersiva à beira-mar.
Antes dos jogos, DJs, escolas de samba e atrações convidadas irão comandar o aquecimento do público. Após as partidas, a programação segue com shows e apresentações especiais. O acesso será gratuito, mediante retirada antecipada de ingressos pela plataforma Sympla.
Os ingressos para o primeiro dia estarão disponíveis para retirada a partir do dia 3 de junho. A Betano assina a cota de apresentação do evento. A criação e produção da Arena Copacabana ficam a cargo da SRCOM, V3A e Haritz.