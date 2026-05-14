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A Copa do Mundo (também) vai acontecer em Copacabana

A Arena Copacabana, no Rio de Janeiro, terá transmissão dos jogos do Brasil, experiências e shows gratuitos para até 10 mil pessoas

Arena Copacabana: festa da torcida brasileira (SRCOM/Divulgação)

Arena Copacabana: festa da torcida brasileira (SRCOM/Divulgação)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 14 de maio de 2026 às 10h00.

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Os jogos da seleção brasileira nesta Copa do Mundo poderão ser acompanhados na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A Arena Copacabana será um espaço gratuito com transmissão das partidas, shows, experiências de marca e atrações culturais em um dos cenários mais icônicos do país.

A casa da Copa no Rio será montada na altura da Avenida Princesa Isabel.  A inauguração oficial acontece no dia 13 de junho, na estreia da seleção brasileira no torneio. A arena receberá o público nos jogos do Brasil, e na grande final da Copa, com programação especial.

Com 6.200 metros quadrados e capacidade para até 10 mil pessoas, o espaço contará com três telões de alta definição, praça de alimentação, bares, ativações de marcas e áreas instagramáveis. A proposta é unir esporte, música e entretenimento em uma experiência imersiva à beira-mar.

Antes dos jogos, DJs, escolas de samba e atrações convidadas irão comandar o aquecimento do público. Após as partidas, a programação segue com shows e apresentações especiais. O acesso será gratuito, mediante retirada antecipada de ingressos pela plataforma Sympla.

Os ingressos para o primeiro dia estarão disponíveis para retirada a partir do dia 3 de junho. A Betano assina a cota de apresentação do evento. A criação e produção da Arena Copacabana ficam a cargo da SRCOM, V3A e Haritz.

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