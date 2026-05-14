Marketing

Eudora nomeia personagem da novela ‘Quem Ama Cuida’ em parceria inédita

Mariana Ximenes interpreta Eudora na nova novela das nove, numa parceria inédita entre a marca do Grupo Boticário e a Globo

Eudora: marca do Grupo Boticário dará o nome à personagem da novela da Globo (Eudora/Divulgação)

Eudora: marca do Grupo Boticário dará o nome à personagem da novela da Globo (Eudora/Divulgação)

GF
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 14 de maio de 2026 às 12h05.

Tudo sobreMarketing
Saiba mais

A Eudora, marca do Grupo Boticário, firmou uma parceria inédita com a dramaturgia da TV Globo. A marca de beleza inspirou o nome de uma personagem do horário nobre. Em Quem Ama Cuida, nova novela das nove, Mariana Ximenes interpreta Eudora, uma empresária sofisticada que o público vai conhecer como Dora.

A ação vai além do modelo tradicional de patrocínio, que insere produtos e serviços na narrativa das tramas. Desta vez, a marca está na própria construção da personagem. O projeto foi desenvolvido pela AlmapBBDO em parceria com a Globo, com desdobramentos digitais via ViU, área de marketing de influência da emissora, a partir desta semana.

A escolha do nome não foi casual. Para Giovana Orlandeli, diretora de marcas e comunicação de Eudora no Grupo Boticário, o objetivo era desenvolver um novo formato de conexão entre a marca e a dramaturgia. "Mais do que inserir produtos na história, queríamos algo que ainda não havia sido explorado", disse.

Quem Ama Cuida estreia no dia 18 de maio e é escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner. A trama acompanha Adriana, fisioterapeuta da periferia de São Paulo, interpretada por Letícia Colin, que perde emprego, casa e marido numa enchente e passa a trabalhar para um empresário milionário vivido por Antonio Fagundes.

O elenco inclui ainda Chay Suede, Tony Ramos, Nathalia Dill, Isabel Teixeira, Flávia Alessandra, Tata Werneck e Agatha Moreira, entre outros.

A Eudora está no mercado desde 2011 e tem portfólio de mais de 600 produtos nas categorias de maquiagem, perfumaria, cabelos e cuidados faciais, com distribuição em farmácias, perfumarias e e-commerce.

Acompanhe tudo sobre:MarketingBelezaNovelasNovelas da Globo

Mais de Marketing

A próxima disputa da IA será, sobretudo, de narrativa

A Copa do Mundo (também) vai acontecer em Copacabana

'Só tem Coca, pode ser?': Burger King anuncia Coca-Cola como novo refrigerante da rede

Mizuno e Budweiser lançam nova coleção inspirada no futebol de botão

Mais na Exame

Future of Money

Mais investidores se arrependem de dinheiro na poupança do que em cripto, mostra pesquisa

Esporte

Neymar na Copa do Mundo 2026? Chances aumentam para 62%, segundo a Polymarket

ESG

Gelo da Antártida revela como clima da Terra mudou por 1,2 milhão de anos

Mundo

Armadilha de Tucídides: entenda a história grega que Xi citou para Trump