Eudora nomeia personagem da novela ‘Quem Ama Cuida’ em parceria inédita

A Eudora, marca do Grupo Boticário, firmou uma parceria inédita com a dramaturgia da TV Globo. A marca de beleza inspirou o nome de uma personagem do horário nobre. Em Quem Ama Cuida, nova novela das nove, Mariana Ximenes interpreta Eudora, uma empresária sofisticada que o público vai conhecer como Dora.

A ação vai além do modelo tradicional de patrocínio, que insere produtos e serviços na narrativa das tramas. Desta vez, a marca está na própria construção da personagem. O projeto foi desenvolvido pela AlmapBBDO em parceria com a Globo, com desdobramentos digitais via ViU, área de marketing de influência da emissora, a partir desta semana.

A escolha do nome não foi casual. Para Giovana Orlandeli, diretora de marcas e comunicação de Eudora no Grupo Boticário, o objetivo era desenvolver um novo formato de conexão entre a marca e a dramaturgia. "Mais do que inserir produtos na história, queríamos algo que ainda não havia sido explorado", disse.

Quem Ama Cuida estreia no dia 18 de maio e é escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner. A trama acompanha Adriana, fisioterapeuta da periferia de São Paulo, interpretada por Letícia Colin, que perde emprego, casa e marido numa enchente e passa a trabalhar para um empresário milionário vivido por Antonio Fagundes.

O elenco inclui ainda Chay Suede, Tony Ramos, Nathalia Dill, Isabel Teixeira, Flávia Alessandra, Tata Werneck e Agatha Moreira, entre outros.

A Eudora está no mercado desde 2011 e tem portfólio de mais de 600 produtos nas categorias de maquiagem, perfumaria, cabelos e cuidados faciais, com distribuição em farmácias, perfumarias e e-commerce.