Zara e Bad Bunny apresentam coleção 'Benito Antonio'

O artista porto-riquenho Bad Bunny e a Zara lançaram neste sábado, 16, uma colaboração exclusiva com a apresentação da nova coleção “Benito Antonio”, no shopping Plaza Las Américas, em San Juan, Porto Rico.

O cantor causou euforia entre as pessoas presentes no centro comercial e gerou grande repercussão nas redes sociais ao ser visto saindo da loja da Zara com os braços cheios de peças de sua linha de roupas.

O logotipo da coleção inédita já havia sido revelado anteriormente, estampado na cadeira usada por Bad Bunny enquanto se preparava para o Met Gala.

Por enquanto, a coleção está disponível apenas na loja do shopping em San Juan e no site da Zara.

Neste ano, o artista porto-riquenho apostou diversas vezes na marca espanhola. O look branco usado por Bad Bunny durante sua apresentação no intervalo do Super Bowl e também a roupa escolhida para o tapete vermelho do Met Gala foram criados pela Zara.

Na ocasião, Bad Bunny agradeceu pelo figurino usado no Super Bowl enviando um exemplar da peça e uma mensagem para cada funcionário da Zara, gesto que foi elogiado pelos fãs.

Segundo o relatório mais recente da Kantar, a Zara é atualmente a marca de moda mais valiosa do mundo, ultrapassando 44 bilhões de dólares após um crescimento anual de 18% em valor de mercado. A marca esportiva Nike aparece em segundo lugar, com mais de 41 bilhões de dólares.

O grupo Inditex, dono da Zara, segue também como a empresa de maior peso da bolsa espanhola, com valor de mercado de 153 bilhões de euros.

Vencedor do Grammy de Álbum do Ano pelo disco “Debí tirar más fotos”, Bad Bunny retomará em 22 de maio, em Barcelona, na Espanha, a turnê homônima do álbum, após uma pausa depois da etapa americana da excursão.

Durante o verão europeu, o artista fará shows com ingressos esgotados na Espanha, onde também se apresentará em Madri, além de passar por Portugal, Alemanha, Países Baixos, Reino Unido, França, Suécia, Polônia, Itália e Bélgica.