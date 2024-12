Vini Jr. é eleito o melhor jogador do mundo e se consolida como ícone no marketing esportivo

Vini Jr. foi eleito nesta terça-feira, 17, o melhor jogador do mundo pela Fifa no prêmio The Best. O atacante do Real Madrid, protagonista nas temporadas 2021/22 e 2023/24, marcou gols decisivos em finais da Champions League e quebrou um jejum de 17 anos sem brasileiros no topo da premiação — a última vez havia sido com Kaká, em 2007.

Desde então, o Brasil chegou perto apenas com Neymar, que ficou em terceiro lugar em 2015 e 2017. Além de Vini Jr. e Kaká, o país já teve outros vencedores: Ronaldo Fenômeno (1996, 1997 e 2002), Ronaldinho Gaúcho (2004 e 2005), Romário (1994) e Rivaldo (1999).

Fora dos gramados, Vini Jr. também vive grande fase no marketing e nos negócios, acumulando 11 patrocínios de peso em diferentes segmentos: Clear (cosméticos), Omo (limpeza), Gatorade (isotônicos), Rexona (higiene pessoal), Playstation (videogame), Pepsi (bebidas), Betnacional (apostas), Vivo (comunicação), EA Sports (jogos eletrônicos) e Dubai Tourism (turismo), além da Nike como fornecedora de material esportivo.

"Embora jovem, Vini Jr. já está consolidado no maior clube do mundo e na seleção mais importante do futebol. Protagonista em duas conquistas da Champions League, ele é uma referência de resiliência e sucesso no esporte para muitos brasileiros. Além disso, não se omite em questões sociais relevantes, seja por seus posicionamentos, seja pelas contribuições à sua comunidade. Tudo isso faz com que o interesse de marcas por sua imagem não pare de crescer", diz Frederico Pena, CEO da Roc Nation Sports Brazil, empresa de entretenimento norte-americana comandada pelo cantor Jay-Z, responsável pela gestão da carreira de Vinicius Jr. e de outros profissionais.

Fred Pena destaca que Vini Jr. alcançou um status comparável ao de uma empresa, dada a complexidade da gestão de seus interesses profissionais. "Há uma estrutura com CEO, CFO e equipes dedicadas às áreas administrativa, jurídica, comercial, de marketing e comunicação, que coordenam todas as atividades. São dezenas de ações envolvendo seus diversos patrocinadores, além das iniciativas sociais ligadas ao seu Instituto, que hoje é uma referência global em inovação no ensino de crianças e jovens, com foco na capacitação de docentes e em práticas pedagógicas antirracistas", afirma.

Comparado a Vini Jr., apenas Neymar possui um número similar de marcas parceiras sólidas e duradouras. O atacante do Al-Hilal, afastado dos gramados há mais de um ano devido a uma lesão no joelho, conta com 14 patrocinadores, muitos deles presentes desde as Copas de 2014 e 2018: Above, Red Bull, We Pink, Replay, Skims, Tropicool, Campline, Plarium, Epic Games, Pokerstars, Blaze, Konami, Mondelez e Aspire Academy, além da Puma, fornecedora de material esportivo. Neymar também mantém seu próprio Instituto, o Neymar Jr.

É verdade que Neymar possui quase uma década a mais de carreira que Vini Jr. — 32 anos contra 24. Por isso, a ascensão do atacante do Real Madrid no mercado de parcerias, somada aos anos em que ainda poderá disputar mais Copas do Mundo, consolida sua posição como 'o rosto' do Brasil em relação às marcas atualmente.

Para alguns especialistas, mais do que o desempenho em campo, as atitudes e ações de Vini Jr. na luta contra o racismo, sempre precisas e contundentes, aumentaram o apelo das empresas em tê-lo como garoto-propaganda.

“Depois da era Neymar, que marcou época com feitos impressionantes dentro e fora de campo nos negócios, Vini Jr. ocupou esse espaço em todas as frentes: é protagonista na seleção brasileira, atua em um dos clubes mais importantes do futebol europeu, é favorito à conquista da Bola de Ouro e se consolidou como a voz mais forte do esporte na luta contra o racismo. Esses fatores explicam sua projeção e atratividade para as marcas”, afirma Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM.

Na visão de Bruno Brum, CMO da agência End to End, Vini Jr. se destaca não apenas como jogador, mas também como um ícone no marketing esportivo. "Com 11 patrocínios de grandes empresas de diversos setores, ele demonstra o poder de uma imagem forte e versátil. Sua capacidade de se conectar com públicos distintos, tanto no esporte quanto fora dele, ilustra como um atleta pode se transformar em uma marca e construir uma carreira comercial sólida e relevante no mercado publicitário", analisa.

"Vini Jr. tem sido um agente transformador no país, não apenas pela sua qualidade técnica, mas também por se tornar porta-voz de uma causa fundamental, a luta contra o racismo, tanto no Brasil quanto no mundo. Seus resultados esportivos, especialmente no Real Madrid, são incontestáveis, mas ele não se resume a isso. O atleta transcendeu o esporte e conseguiu atrair para os negócios marcas que acreditam nele e no que ele representa", acrescenta Jorge Duarte, gerente de marketing e esportes da Somos Young, empresa especializada no atendimento a sócios-torcedores de clubes de futebol.