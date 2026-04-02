Fifa cobra até R$ 56 mil por ingressos para a final da Copa do Mundo 2026

A Fifa colocou à venda ingressos para final da Copa do Mundo de 2026. Quem tiver interesse, é bom preparar o bolso. A entidade máxima do futebol promete cobrar até US$ 10.990 (cerca de R$ 56.636 na cotação atual) na venda aberta ao público, realizada nesta quarta-feira, 2.

O valor supera os US$ 8.680 (R$ 44.736) cobrados em dezembro após o sorteio dos grupos. O lote atual foi colocado à venda com a definição das 48 seleções classificadas após a conclusão da repescagem na última terça-feira, 31.

Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, o ingresso mais caro da final custava cerca de US$ 1.604 (R$ 8.270).

A entidade não divulgou uma tabela completa e utiliza a chamada precificação dinâmica, que realiza ajustes a partir da demanda.

Quanto custa ver a final da Copa do Mundo 2026?

Os valores divulgados nesta quarta são:

Categoria 1: US$ 10.990 (R$ 56.636)

Categoria 2: US$ 7.380 (R$ 38 mil)

Categoria 3: US$ 5.785 (R$ 29.829)

Os reajustes chegaram a 38% em relação ao lote anterior.

Falhas na fila virtual

Durante a abertura das vendas, usuários relataram falhas técnicas e redirecionamentos incorretos para filas específicas.

Segundo a BBC, o tempo de espera superou 6 horas em alguns casos. Quando o acesso era liberado, partidas mais procuradas já não tinham ingressos disponíveis.

Pacotes e revenda

Pacotes corporativos também foram ofertados. Um exemplo inclui suíte para 24 pessoas por US$ 124.800 (R$ 644 mil), ou US$ 5.200 (R$ 26.800) por pessoa.

A plataforma oficial de revenda cobra taxa de 15% para compradores e vendedores.

A Fifa informou que novos ingressos poderão ser liberados até a data dos jogos.