Messi no Barcelona? Xavi explica o que separa o argentino do clube catalão

O ex-técnico e ídolo do Barcelona, Xavi Hernández, afirmou que Lionel Messi não volta ao clube porque o presidente Joan Laporta “não quer”. Segundo Xavi, o retorno do argentino em 2023 ficou próximo de acontecer, mas a direção teria recuado por receio de que o camisa 10 voltasse com influência suficiente para “questionar” decisões e concentrar poder dentro do clube.

O que Xavi disse

Em entrevista para o jornal La Vanguardia, Xavi afirmou que o obstáculo não seria LaLiga e nem questões financeiras impostas por terceiros, mas sim uma escolha política da cúpula do Barcelona. Ele também sustentou que Messi teria gostado da ideia de voltar para uma “última dança” e que as conversas chegaram a avançar, mas acabaram esfriando por decisão da diretoria.

Por que o tema volta agora

As declarações ganham peso por surgirem em um momento de tensão interna e disputa política no clube, com Laporta em ambiente de pressão e campanha. Parte da imprensa catalã trata a fala de Xavi como um ataque direto ao presidente e ao núcleo decisório da diretoria, em especial pelo argumento de “medo de abuso de poder” caso Messi voltasse.

O outro lado

A fala de Xavi contrasta com versões já apresentadas por Laporta em outras ocasiões, nas quais o presidente afirma que o próprio Messi e seu entorno teriam optado por não retornar devido ao contexto e à pressão que uma volta ao Camp Nou traria, seguindo então para o Inter Miami.

E o craque argentino?

Messi segue no Inter Miami, e qualquer possibilidade de retorno ao Barcelona depende de uma combinação de vontade do jogador, espaço no projeto esportivo e, principalmente, alinhamento político com a atual direção, ponto que Xavi colocou como o verdadeiro bloqueio.