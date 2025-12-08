BBB 26 atrai 14 marcas e fecha 18 cotas antes da estreia

A pouco mais de um mês para o início do "Big Brother Brasil" (BBB), o reality já movimenta o mercado publicitário. A Globo confirmou que 14 marcas garantiram participação na edição de 2026, distribuídas em 18 cotas comerciais. O volume mantém o programa entre os principais espaços comerciais da TV.

Entre as empresas que renovaram presença estão Amstel e McDonald's, que participam há seis edições consecutivas; Mercado Livre e Ademicon, presentes há quatro temporadas; e CIF, iFood e Electrolux, que integram o programa desde o BBB 24. A Ajinomoto, que ingressou no BBB 25, também retorna. O grupo de estreantes inclui Mercado Pago, Betano, TIM e Nivea.

As cotas de dinâmicas e de segmento foram fechadas por Mercado Livre, Mercado Pago, Nivea, Nestlé e MRV. Esses formatos estruturam parte das ativações integradas ao conteúdo do programa ao longo da temporada. A Globo não informou os valores dos pacotes.

Antes da estreia, a emissora anunciou uma dinâmica que visa ampliar a participação do público e aumentar o uso do portal gshow como base das interatividades da edição. Os participantes do grupo Pipoca serão escolhidos pelos espectadores.

A seleção será realizada em cinco casas de vidro distribuídas pelo país, cada uma com quatro candidatos. O homem mais votado e a mulher mais votada de cada casa garantem vaga no elenco oficial. A votação será realizada no gshow, que, segundo a Globo, assume “papel ainda mais crucial enquanto base de comando das interatividades da edição”.

O BBB 26 será apresentado por Tadeu Schmidt. A produção é assinada por Mariana Mónaco, com direção-geral de Angélica Campos, produção executiva de Rodrigo Tapias e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

Esse será o primeiro ano do reality sem o comando de Boninho, que anunciou sua saída da TV Globo após 40 anos à frente de programas de entretenimento. Como mostrou a EXAME, o diretor seguirá em nova empreitada com o The Voice Brasil, que será exibido pelo SBT e Disney+.

Quando começa o BBB 26?

A próxima edição do Big Brother Brasil estreia no dia 12 de janeiro de 2026 com mudanças significativas na dinâmica do jogo. A temporada terá 100 dias de duração e encerramento previsto para 21 de abril. O vencedor receberá R$ 3 milhões, o maior prêmio já oferecido pelo reality show da TV Globo.

A emissora aposta em novas regras para ampliar o engajamento do público e aumentar o impacto do programa nas redes sociais. A produção confirmou que o valor total do prêmio ficará exposto na sala da casa durante toda a temporada, estratégia que busca reforçar o foco da disputa.

Ainda segundo a Globo, apenas pessoas consideradas “desesperadas por dinheiro” foram selecionadas, em tentativa de compor um elenco mais dedicado às dinâmicas do programa.