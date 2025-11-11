Pop

Big Brother: qual país paga o maior prêmio? Valor supera edição brasileira

Confira a lista dos maiores prêmios do reality show ao redor do mundo

BBB: wuanto é o prêmio em cada país? (Divulgação/Gshow /Divulgação)

Da Redação
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 19h28.

Criado na Holanda em 1999, o Big Brother se tornou um dos reality shows mais assistidos do mundo. A inspiração para o programa veio do livro "1984", de George Orwell, no qual um governo totalitário vigia constantemente seus cidadãos. O formato do programa gira em torno de um grupo de pessoas confinadas em uma casa, vigiadas por câmeras 24 horas, competindo por um prêmio em dinheiro.

Desde sua estreia, o Big Brother foi adaptado para diversos países, com versões realizadas em locais como EUA, Brasil, Reino Unido, África do Sul, Portugal, Nigéria e muitos outros. Cada país possui sua própria adaptação, com prêmios que refletem as realidades econômicas locais.

Em 2025, os valores oferecidos nas edições do programa variaram bastante, e enquanto alguns países oferecem prêmios substanciais, outros distribuem valores mais modestos. Uma análise das edições mais recentes mostra que os Estados Unidos lideram o ranking, com o maior prêmio absoluto.

Confira os valores

Em Big Brother US, o vencedor da temporada 27 leva para casa US$ 750.000, o que, em reais, equivale a aproximadamente R$ 3,75 milhões. Na Nigéria, a edição Big Brother Naija também distribui um prêmio milionário, com o vencedor da temporada 10 recebendo ₦ 150 milhões, que convertidos para reais, dão cerca de R$ 3,75 milhões, empatando com o prêmio dos EUA.

Já no Brasil, a edição Big Brother Brasil 25 oferece R$ 2,72 milhões, além de um carro, ficando atrás das versões americana e nigeriana em termos absolutos, mas ainda assim representando uma quantia expressiva. Confira a lista:

  • EUA: US$ 750.000 (aproximadamente R$ 3,75 milhões)

  • Nigéria: ₦ 150 milhões (aproximadamente R$ 3,75 milhões)

  • Brasil: R$ 2,72 milhões

  • Austrália: A$ 250.000 (aproximadamente R$ 1,25 milhão)

  • Portugal: € 100.000 (aproximadamente R$ 560.000)

  • Holanda/Bélgica: € 100.000 (aproximadamente R$ 560.000)

  • África do Sul: R 2 milhões (aproximadamente R$ 500.000)

  • Alemanha: € 50.000 (aproximadamente R$ 280.000)

