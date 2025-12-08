O mapa do BBB: quais estados tiveram mais vencedores

São Paulo lidera o ranking de estados com mais campeões do Big Brother Brasil desde a primeira edição do reality. Com sete títulos, o estado mais populoso do país concentra o maior número de vencedores ao longo das 25 temporadas.

O primeiro título paulista veio com Kleber Bambam no BBB 1. A lista cresceu com Rafinha, do BBB 8, e outros campeões que se destacaram em edições posteriores.

Apesar da vantagem de São Paulo, estados como Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul também aparecem com mais de um campeão. Outras unidades da federação registram vitórias únicas, mas igualmente relevantes, mostrando uma diversidade regional entre os participantes que chegaram ao prêmio máximo.

A recente vitória de Renata, no BBB 25, colocou o Ceará na lista.

Ranking dos estados com mais campeões do BBB