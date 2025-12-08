O mapa do BBB: quais estados tiveram mais vencedores

São Paulo lidera o ranking de estados com mais campeões do Big Brother Brasil desde a primeira edição do reality. Com sete títulos, o estado mais populoso do país concentra o maior número de vencedores ao longo das 25 temporadas.
O primeiro título paulista veio com Kleber Bambam no BBB 1. A lista cresceu com Rafinha, do BBB 8, e outros campeões que se destacaram em edições posteriores.
Apesar da vantagem de São Paulo, estados como Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul também aparecem com mais de um campeão. Outras unidades da federação registram vitórias únicas, mas igualmente relevantes, mostrando uma diversidade regional entre os participantes que chegaram ao prêmio máximo.
A recente vitória de Renata, no BBB 25, colocou o Ceará na lista.
Ranking dos estados com mais campeões do BBB
- São Paulo – 7 campeões
O estado reúne sete títulos: Kleber Bambam (BBB 1), Rodrigo Leonel (BBB 2), Diego Alemão (BBB 7), Maria Melilo (BBB 11), Vanessa Mesquita (BBB 14), Thelma Assis (BBB 20) e Renata (BBB 25). Os campeões são de cidades como Campinas, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo e São Paulo.
- Rio de Janeiro – 3 campeões
Cida (BBB 4), Max Porto (BBB 9) e Arthur Aguiar (BBB 22) colocaram o Rio de Janeiro na segunda posição do ranking.
- Bahia – 3 campeões
Jean Wyllys (BBB 5), Mara Viana (BBB 6) e Davi Brito (BBB 24) garantiram três títulos ao estado.
- Minas Gerais – 2 campeãs
Fernanda Keulla (BBB 13) e Paula von Sperling (BBB 19) representam as duas vitórias mineiras.
- Goiás – 2 campeões
Dhomini (BBB 3) e Munik Nunes (BBB 16), ambos naturais de Goiânia, formam os títulos goianos.
- Rio Grande do Sul – 2 campeões
Marcelo Dourado (BBB 10) e Emilly Araújo (BBB 17) somam dois títulos para o estado.
- Mato Grosso do Sul – 1 campeão
Fael venceu o BBB 12 e garantiu o único título sul-mato-grossense.
- Paraná – 2 campeões
O Paraná aparece com dois campeões: Cézar Lima (BBB 15), de Guarapuava, e Amanda (BBB 23), natural de Astorga.
- Acre – 1 campeã
Gleici Damasceno venceu o BBB 18 e colocou o Acre entre os campeões.
- Paraíba – 1 campeã
Juliette Freire conquistou o BBB 21 e trouxe o primeiro título para o estado.
- Ceará – 1 campeã
Renata venceu o BBB 25 e se tornou a primeira campeã cearense.