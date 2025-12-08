Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

O mapa do BBB: quais estados tiveram mais vencedores

Ao todo, 11 estados brasileiros já tiveram ao menos um vencedor

BBB: edição 2026 terá prêmio exposto na sala e retorno de ex-participantes (Divulgação/Gshow /Divulgação)

BBB: edição 2026 terá prêmio exposto na sala e retorno de ex-participantes (Divulgação/Gshow /Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10h14.

São Paulo lidera o ranking de estados com mais campeões do Big Brother Brasil desde a primeira edição do reality. Com sete títulos, o estado mais populoso do país concentra o maior número de vencedores ao longo das 25 temporadas.

O primeiro título paulista veio com Kleber Bambam no BBB 1. A lista cresceu com Rafinha, do BBB 8, e outros campeões que se destacaram em edições posteriores.

Apesar da vantagem de São Paulo, estados como Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul também aparecem com mais de um campeão. Outras unidades da federação registram vitórias únicas, mas igualmente relevantes, mostrando uma diversidade regional entre os participantes que chegaram ao prêmio máximo.

A recente vitória de Renata, no BBB 25, colocou o Ceará na lista.

Ranking dos estados com mais campeões do BBB

  • São Paulo – 7 campeões
    O estado reúne sete títulos: Kleber Bambam (BBB 1), Rodrigo Leonel (BBB 2), Diego Alemão (BBB 7), Maria Melilo (BBB 11), Vanessa Mesquita (BBB 14), Thelma Assis (BBB 20) e Renata (BBB 25). Os campeões são de cidades como Campinas, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo e São Paulo.
  • Rio de Janeiro – 3 campeões
    Cida (BBB 4), Max Porto (BBB 9) e Arthur Aguiar (BBB 22) colocaram o Rio de Janeiro na segunda posição do ranking.
  • Bahia – 3 campeões
    Jean Wyllys (BBB 5), Mara Viana (BBB 6) e Davi Brito (BBB 24) garantiram três títulos ao estado.
  • Minas Gerais – 2 campeãs
    Fernanda Keulla (BBB 13) e Paula von Sperling (BBB 19) representam as duas vitórias mineiras.
  • Goiás – 2 campeões
    Dhomini (BBB 3) e Munik Nunes (BBB 16), ambos naturais de Goiânia, formam os títulos goianos.
  • Rio Grande do Sul – 2 campeões
    Marcelo Dourado (BBB 10) e Emilly Araújo (BBB 17) somam dois títulos para o estado.
  • Mato Grosso do Sul – 1 campeão
    Fael venceu o BBB 12 e garantiu o único título sul-mato-grossense.
  • Paraná – 2 campeões
    O Paraná aparece com dois campeões: Cézar Lima (BBB 15), de Guarapuava, e Amanda (BBB 23), natural de Astorga.
  • Acre – 1 campeã
    Gleici Damasceno venceu o BBB 18 e colocou o Acre entre os campeões.
  • Paraíba – 1 campeã
    Juliette Freire conquistou o BBB 21 e trouxe o primeiro título para o estado.
  • Ceará – 1 campeã
    Renata venceu o BBB 25 e se tornou a primeira campeã cearense.
Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

Mais de Pop

The Boys: quando vai estrear a última temporada? Veja data

Clássicos do Studio Ghibli voltam aos cinemas em dezembro; veja datas

Eddie vampiro, Will vidente: as teorias de Stranger Things que foram desmentidas

Quando é o primeiro feriado de 2026? Veja calendário com emendas

Mais na Exame

Casual

Fernanda Torres foi 1ª brasileira a ganhar Globo de Ouro; relembre

Negócios

Riachuelo aposta em 'loja conceito' e IA para inovar no varejo em 2026

Tecnologia

Trump diz que fusão entre Netflix e Warner “terá que passar por revisão”

Inteligência Artificial

Um dos engenheiros por trás do ChatGPT lança IA aberta focada em código