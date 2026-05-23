Adesivo exclusivo de Neymar esgota em 2 horas no Mercado Livre

O adesivo dourado exclusivo de Neymar Jr. lançado pelo Mercado Livre na última quinta-feira, 21, foi o item mais vendido da plataforma no dia e esgotou em menos de duas horas, segundo comunicado da empresa enviado à EXAME.

A ação fez parte de uma sequência de iniciativas do Mercado Livre para celebrar a convocação do atacante para a seleção brasileira.

Na segunda-feira, 18, a plataforma havia lançado um filme inédito com o atleta — parceiro da marca desde 2025 — encerrado com o mote "Aqui tem entrega".

Na sequência, a empresa entregou pessoalmente a Neymar o primeiro exemplar do adesivo antes de disponibilizá-lo em edição limitada no aplicativo.

"O esporte cria conversas que movimentam o país, e investimos nesse território porque acreditamos que ele é uma das formas mais fortes e genuínas de conectar a marca com a cultura do brasileiro", disse Iuri Maia, diretor de estratégias de marca do Mercado Livre.

"O futebol está no imaginário, no vocabulário e no dia a dia das pessoas, e quando o Brasil inteiro está falando sobre algo que une a todos, queremos estar nessa conversa com ações concretas e com valor real para o torcedor."