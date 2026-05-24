A nova diplomacia mineral: Brasil e Canadá podem liderar uma cadeia mais justa e sustentável

*Por Robert Muggah

Quando o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, visitar Brasília ainda este ano, a agenda formal será bastante familiar: comércio, clima e as guerras na Europa e no Oriente Médio.

Mas a conversa mais importante poderá girar em torno de um tema que mal aparecia nas reuniões ministeriais há uma década. Os minerais críticos passaram das margens técnicas da política comercial para o centro da segurança econômica.

Brasil e Canadá encontram-se agora em uma posição excepcionalmente vantajosa nessa nova diplomacia mineral.

O gargalo não está no solo

Durante décadas, as matérias-primas foram tratadas como commodities, obtidas onde quer que o mercado apontasse. Essa premissa ruiu.

Cobalto, cobre, grafite, lítio, níquel e terras raras agora se encontram na interseção de três prioridades que nenhum governo sério pode ignorar: a transição energética, a inteligência artificial e a prontidão da defesa.

Contudo, a disputa que se desenha não é simplesmente mais uma corrida por minério. O verdadeiro gargalo reside no meio da cadeia de suprimentos.

A China compreendeu isso antes da maioria. Seu domínio é frequentemente explicado por subsídios e regulamentação frouxa. Ambos foram importantes, mas nenhum deles é suficiente. A China detém 90% da separação e refino de terras raras do mundo e produz cerca de 94% dos ímãs permanentes sinterizados, graças a décadas de desenvolvimento industrial.

Pequim não apenas comprou essa posição, como a construiu, enquanto as economias ocidentais permitiram que a indústria intermediária migrasse para o exterior.

As consequências agora são difíceis de ignorar. A China usou o domínio no processamento como forma de pressão, começando com a interrupção dos embarques de terras raras para o Japão em 2010. proibiu as exportações de antimônio, gálio e germânio para os Estados Unidos em 2024, impôs

Em 2025, foram implementados controles de licenciamento para sete elementos de terras raras médios e pesados, e posteriormente foi reivindicada a jurisdição extraterritorial sobre produtos fabricados no exterior que contenham mesmo pequenas quantidades de terras raras de origem chinesa. A concentração da cadeia de suprimentos tornou-se um instrumento geopolítico.

Washington respondeu tardiamente, mas com firmeza. Desde 2020, os Estados Unidos transformaram os minerais críticos em uma prioridade de segurança econômica, utilizando a Lei de Produção de Defesa e a Lei de Redução da Inflação enquanto construía a Parceria para a Segurança dos Minerais coordenando o apoio de aliados.

Os minerais críticos processados ​​agora são tratados como ativos estratégicos de acordo com a Seção 232.

Duas potências médias, duas estratégias

É aqui que o Brasil e o Canadá entram em cena. O Brasil domina a produção mundial de nióbio, com aproximadamente 93% da produção. O país também detém uma das maiores reservas mundiais de terras raras e possui posições significativas em cobalto, cobre, grafite, lítio, manganês e níquel.

O Canadá é uma das jurisdições de mineração mais confiáveis ​​do mundo, com Amplitude comparável em todo o espectro de commodities e um portfólio crescente de terras raras. Ambos os países combinam recursos geológicos, alcance institucional, flexibilidade diplomática e governança confiável.

Eles não são parceiros naturais. A canadense Bombardier e a brasileira Embraer passaram anos envolvidas em disputas na OMC sobre subsídios a programas concorrentes de jatos regionais. Atritos comerciais agrícolas têm surgido repetidamente.

A aquisição da Inco, que já foi a maior mineradora de níquel do Canadá, pela Vale, deixou um legado marcado pela postura intransigente da empresa brasileira durante a greve que durou um ano, entre 2009 e 2010, é inegável. Qualquer parceria séria no setor de mineração terá que lidar com esse histórico, e não fingir que ele desapareceu.

Suas estratégias também divergiram. O Canadá se aliou a uma arquitetura que conta com a Aliança de Produção de Minerais Críticos do G7 , um orçamento de CAD$2 bilhões do Fundo Soberano de Minerais Críticos e a triagem de investimentos para manter o capital chinês fora de ativos sensíveis.

O Brasil optou por um alinhamento múltiplo, acolhendo investimentos chineses em lítio, num projeto de US$565 milhões. O Pacote da Development Finance Corporation para Serra Verde em fevereiro de 2026 e o Acordo UE-Mercosul assinado em janeiro de 2026 são alguns exemplos.

Um país construiu muros. O outro construiu portas. No entanto, ambos estão avançando, ainda que de forma desigual, em direção a muitos dos mesmos parceiros ocidentais.

Essa convergência é importante porque ambas enfrentam a mesma restrição. Uma nova mina sem refinaria não elimina a dependência; ela a realoca. Uma refinaria sem engenheiros qualificados e conhecimento operacional apenas transfere a fragilidade da capacidade para o desempenho.

Uma nova planta de separação de terras raras no Canadá, ou no Brasil, enfrentaria uma grande desvantagem em relação às empresas chinesas já estabelecidas, com escala, experiência e poder de precificação.

Sem preços mínimos, contratos de fornecimento ou créditos de produção, muitos projetos não chineses terão dificuldades para sobreviver à sua primeira recessão.

Um corredor, não mais um comunicado

A justificativa para uma parceria deliberada entre Canadá e Brasil reside na complementaridade. O Canadá oferece liderança em padrões, credibilidade consolidada e acesso a mercados premium.

O Brasil contribui com escala, ambição industrial e uma carteira de projetos que poucas jurisdições conseguem igualar.

Nenhum dos dois, sozinho, pode resolver o problema do setor de infraestrutura de petróleo e gás. Juntos, eles têm uma chance maior, se agirem antes que as regras sejam definidas em outros lugares.

A agenda prática deve começar com um corredor intermediário bilateral para terras raras e materiais para baterias. Ele deve ser construído em torno de co-investimento, desenvolvimento tecnológico conjunto e contratos de fornecimento a longo prazo, e não apenas mais um memorando.

Isso significa um portfólio de projetos prioritários, parâmetros técnicos compartilhados e um plano realista de dez anos para a produção comercial.

As competências são tão importantes quanto o capital. A lacuna tecnológica também representa uma lacuna na força de trabalho. Treinamentos conjuntos para graduados, destacamentos para fábricas em operação, reconhecimento mais rápido de credenciais e recrutamento direcionado de engenheiros de processo experientes ajudariam a reconstruir o aprendizado industrial que três décadas de deslocalização enfraqueceram.

O financiamento é o terceiro pilar. O conjunto de ferramentas aliadas prioriza a formação de capital e oferece pouco suporte operacional. No entanto, a viabilidade econômica, e não os custos de construção, é o que determina a sobrevivência das fábricas quando os preços na China voltarem a se impor.

Créditos fiscais para a produção, garantias de preço mínimo ou instrumentos equivalentes a tarifas são as peças que faltam. Sem eles, os projetos serão financiados, construídos e silenciosamente abandonados.

O Canadá também deveria tratar o Mercosul como uma plataforma industrial, e não como um bloco comercial distante. As negociações comerciais foram retomadas em outubro de 2025 , e autoridades de ambos os lados esperam um acordo assinado até o final de 2026. Isso abre caminho para alinhar os processos minerais, o processamento e os padrões com os da Europa.

Brasil e Canadá também devem tratar o engajamento com povos indígenas e comunidades como um ativo estratégico, e não como um mero exercício de conformidade. Projetos sem legitimidade territorial enfrentam cronogramas mais longos, custos mais elevados e menor acesso a compradores de alto valor agregado.

O monitoramento ambiental e os sistemas de resposta a crises também são cruciais. São eles que transformam projetos isolados em corredores capazes de absorver o tipo de perturbação que a crise do Estreito de Ormuz de 2026 tornou familiar.

Nada disso é garantido. Brasil e Canadá já anunciaram ambições minerais antes, apenas para vê-las se dissiparem em meio à burocracia, falta de financiamento e ciclos eleitorais. A diferença agora é a urgência.

Os rivais não estão esperando. As guerras na Ucrânia e no Oriente Médio mostraram que a interrupção da cadeia de suprimentos não é mais um risco extremo, mas uma característica estrutural da economia global. Os países que se engajarem cedo ajudarão a definir as regras. Aqueles que hesitarem terão que conviver com elas.

Quando Carney e Lula se sentarem em Brasília, não estarão apenas trocando figurinhas. Estarão testando se duas potências médias podem ir além de serem valorizadas pelo que está sob sua terra e começar a ser valorizadas pelo que constroem acima dela.

*Robert Muggah é cofundador do Instituto Igarapé