Boninho deixa a TV Globo após 40 anos e Dourado assume comando do 'BBB'

Depois de 40 anos à frente dos principais programas de entretenimento da TV Globo, Boninho anunciou nesta sexta-feira, 13, que está deixando a emissora. O comando "Big Brother Brasil" (BBB) e do "Estrela da Casa", dois dos realities que estavam com o executivo, passa agora para Rodrigo Dourado.

Boninho fez o anúncio em suas redes sociais. "Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Mas aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram", diz o texto. "Dourado, escreva agora uma nova história de nosso BIG. Siga arrebentando, e se divertindo, como sempre fizemos. Até logo, Globo".

Boninho esteve à frente do BBB desde a primeira edição, em 2002. O comando do programa foi tão marcado por suas escolhas e decisões que ele recebeu o apelido de Big Boss. O executivo liderou, ainda, outros realities transmitidos pela TV Globo, como "The Voice", "No Limite", "Popstar" e "Mestres do Sabor".

Ao longo do período de transição de Dourado, Boninho ainda vai dirigir o especial de Roberto Carlos no fim do ano. Só então ele termina de vez o contrato com a emissora.

Decisão própria ou da emissora?

No texto publicado nas redes sociais de Boninho, o executivo afirma que a decisão de deixar a emissora partiu dele. "Então, mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir para novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia. Uma decisão que a Globo acolheu de forma gentil, como, aliás, sempre foi nossa relação", destacou ele. "Só agradeço a vocês, aos meus parceiros de jornada, e a família Marinho, por toda confiança. Não é um adeus, é um até logo. Nossa, quanta história. A Globo faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. E é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar novos desafios".

Boninho esteve na liderança do reality "Estrela da Casa", que teve sua primeira edição neste ano. Mesmo com Ana Clara no comando, no entanto, a estreia não teve boa audiência — foram 13,8 pontos na Grande São Paulo, resultado muito influenciado pelo jogo do Corinthians, que aconteceu ao mesmo tempo. Para efeitos de comparação, uma estreia de BBB fica entre 19 a 28 pontos.

A nota oficial da TV Globo confirma que a escolha de sair da emissora foi de Boninho. "Showrunner experiente e apaixonado por televisão, Boninho será sempre lembrado como um dos grandes da Globo. Eu ainda tentei mantê-lo conosco, num novo modelo, atuando como talento do vídeo. Mas Boninho não aceitou. Preferiu seguir atuando como criador, agora de forma independente", diz o comunicado.

Até então, a equipe que produz o "Big Brother Brasil" por trás das câmeras conta com Mariana Mónaco (produtora), Rodrigo Dourado (direção artística) e Boninho (direção de gênero). Dourado agora fica responsável pelo dia a dia dentro da mansão na qual se passa o reality, mas já participava da produção do programa desde 2002.

Quem é Rodrigo Dourado, que assume a liderança do BBB?

Dourado, que assume definitivamente o comando dos realities da emissora, está longe de ser um desconhecido dentro da TV Globo. O executivo, agora diretor artístico da emissora, está ao lado de Boninho há mais de 25 anos. Jornalista de formação, ele entrou para a área do entretenimento justamente em 2002, na primeira edição do "BBB", na qual atuou como editor. Poucos anos depois, tornou-se diretor e ficava responsável especialmente pelas festas do programa.

Desde o "BBB 15", Dourado atua na direção geral do reality, cargo no qual se manteve até a edição de 2021. De lá para cá, ele voltou à direção artística do programa.

Leia o texto de Boninho na íntegra

"Chegou a hora de voar solo. Depois de 40 anos sendo TV Globo, decidi seguir outros caminhos. Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Mas aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram. Sigo louco por fazer televisão e animado com as possibilidades que estão em meu futuro. Então, mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir para novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia. Uma decisão que a Globo acolheu de forma gentil, como aliás, sempre foi nossa relação. Ah, TV Globo, eu te amo demais. Siga sendo essa potência de talento, de coragem, de inovação, de sucesso.

Nem sei como será o BIG Boss sem vocês, mas estou empolgado para descobrir. Eu sigo espectador e torcedor. Estaremos sempre juntos! Aliás, ainda estamos: entrego o Estrela da Casa, que estou amando fazer, e deixo meu amor no projeto para usarem no BBB 25, que vai ser lindo!!! Ah, meu BBB. Depois venho me despedir com calma. Só agradeço a vocês, aos meus parceiros de jornada, e a família Marinho, por toda confiança. Não é um adeus, é um até logo. Nossa, quanta história.

A Globo faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. E é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar novos desafios. Agradeço demais por nossa história, pela proposta carinhosa para seguirmos juntos, e também pelo respeito e compreensão de minha decisão. Só tenho orgulho e saio com a certeza que juntos fizemos história, com um entretenimento que emocionou, divertiu e fez parte da vida de milhões de pessoas. E é com a empolgação que vivi nesses anos todos que saio para esse próximo passo, com a certeza que nossos realities estão sob o cuidado de um profissional que admiro, que vi crescer e que foi meu parceiro de diversão por quase 25 anos: Dourado, escreva agora uma nova história de nosso BIG. Siga arrebentando, e se divertindo, como sempre fizemos. Até logo, Globo"

1 /17 (Cômodo do 'Estrela da Casa')

2 /17 Cômodo do 'Estrela da Casa' (Cômodo do 'Estrela da Casa')

3 /17 Cômodo do 'Estrela da Casa' (Cômodo do 'Estrela da Casa')

4 /17 Cômodo do 'Estrela da Casa' (Cômodo do 'Estrela da Casa')

5 /17 Casa terá um painel para cada categoria (Cômodo do 'Estrela da Casa')

6 /17 Cômodos de Estrela da Casa. (Área externa do 'Estrela da Casa')

7 /17 Cômodos de Estrela da Casa. (Área externa do 'Estrela da Casa')

8 /17 Cômodos de Estrela da Casa. (Banheiro do 'Estrela da Casa')

9 /17 Cômodos de Estrela da Casa. (Cozinha do 'Estrela da Casa')

10 /17 Cômodos de Estrela da Casa. (Sala do 'Estrela da Casa')

11 /17 Cômodos de Estrela da Casa. (Sala do 'Estrela da Casa')

12 /17 Cômodos de Estrela da Casa. (Sala do 'Estrela da Casa')

13 /17 Cômodos de Estrela da Casa. (Academia do 'Estrela da Casa')

14 /17 Cômodos de Estrela da Casa. (Quarto do 'Estrela da Casa')

15 /17 Cômodos de Estrela da Casa. (Quarto do 'Estrela da Casa')

16 /17 Cômodos de Estrela da Casa. (Cozinha do 'Estrela da Casa')

17/17 Cômodos de Estrela da Casa. (Sala de jantar do 'Estrela da Casa')

Leia o texto da TV Globo na íntegra

"Companheiros dos Estúdios Globo,

Após 40 anos de atuação, Boninho está encerrando seu ciclo na Globo.

Boninho tem história profissional que fala por si.

Desde 1984, quando chegou à Globo, Boninho ajudou a criar e produziu dezenas de programas, shows, especiais e festivais. ‘Clip Clip’ foi o primeiro. Depois vieram os clássicos clipes para o ‘Fantástico’, ‘Hollywood Rock’, ‘Free Jazz’, ‘Rock in Rio’, ‘Especial Amigos’, ‘Show da Virada’, ‘Especial Roberto Carlos’ e “Carnaval Globeleza”, entre outros.

Foi diretor de programas como ‘TV Colosso’, “Angel Mix”, ‘Caldeirão do Huck’, ‘Vídeo Show’, ‘TV Xuxa’, ‘Estrelas’, ‘Tamanho Família’, ‘Domingão do Faustão’, ‘Mais Você’, ‘Encontro com Fátima Bernardes’, ‘É de Casa’ e ‘Caldeirão com Mion’. E foi um dos criadores do canal Multishow.

Nos últimos 25 anos, Boninho liderou o Big Brother Brasil, o que rendeu o apelido de Big Boss. Liderou também os realities ‘No Limite’, ‘Popstar’, ‘The Voice’, ‘Mestre’ do Sabor’ e outros.

Showrunner experiente e apaixonado por televisão, Boninho será sempre lembrado como um dos grandes da Globo.

Eu ainda tentei mantê-lo conosco, num novo modelo, atuando como talento do vídeo. Mas Boninho não aceitou. Preferiu seguir atuando como criador, agora de forma independente.

O novo Diretor do Gênero Reality será Rodrigo Dourado.

Com 22 anos de Globo, Dourado é prata da casa e foi formado aqui nos Estúdios pelo próprio Boninho, desde que migrou do Jornalismo.

Rodrigo Dourado atua no ‘Big Brother Brasil’ desde a primeira edição e dirige o reality há 20 anos.

Profissional experiente e altamente capacitado, Dourado dirigiu também ‘No Limite’, ‘Fama’, ‘Estrelas’, ‘The Voice’, ‘Hipertensão’ e ‘O Jogo’.

A transição na Direção do Gênero Reality começa agora e vai até o final do ano.

Boninho, como diretor, ainda conclui a entrega da temporada do Estrela da Casa, em exibição, e o Especial Roberto Carlos.

A direção do Carnaval, que estava com Boninho, passa para o Gênero de Música, com Joana Thimoteo e equipe.

O desenvolvimento da nova temporada do BBB, que será exibida a partir de Janeiro de 2025, já fica sob a liderança de Rodrigo Dourado e seu time.

Em nome de toda a equipe dos Estúdios Globo e da TV Globo, eu agradeço ao Boninho pelos anos de parceria e criação conjunta. Também desejo muito sucesso nas novas iniciativas que ele planeja para o futuro.

Para o Dourado, desejamos que tenha, como diretor do Gênero Reality, o mesmo sucesso que teve nos programas que liderou até aqui. E, para isso, ele terá o apoio de todos nós.

Abraço,

Amauri Soares".