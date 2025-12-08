Alguém da Casa de Vidro já ganhou o BBB?

Casa completa BBB 24 (Globo / Gshow/Reprodução)
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 15h11.
Desde 2009, a Casa de Vidro funciona como porta de entrada para novos participantes do Big Brother Brasil e ajudou a moldar estratégias, repercussões e reviravoltas ao longo das edições — mas nunca coroou um campeão.
A campeão do BBB 25, Renata, passou por uma experiência parecida, quando ainda estava na casa. A bailarina cearense deixou o confinamento para participar do Vitrine do Seu Fifi no shopping na Barra da Tijuca. A ação relembra o formato original da Casa de Vidro, na qual candidatos ficam expostos ao público antes de entrar no jogo. Após a atividade, a sister retornou à sede imune ao próximo paredão.
A primeira Casa de Vidro surgiu no BBB 9, com duas rodadas. Na primeira, Josiane Oliveira e Emanuel foram escolhidos. Na segunda, André Cowboy e Maíra Cardi entraram no programa. Embora tenham marcado presença, nenhum chegou à final.
No BBB 13, seis candidatos disputaram duas vagas, e Kamilla e Marcello foram os selecionados. Kamilla se destacou na edição e formou casal com Eliéser, mas não alcançou a final. Marcello também não avançou entre os finalistas.
Em 2020, o BBB 20 retomou a dinâmica. Ivy, Daniel, Renata e Caon disputaram as vagas, e Ivy e Daniel entraram na casa com grande repercussão externa. Apesar disso, os dois não avançaram às fases finais.
O BBB 22 trouxe uma versão interna da Casa de Vidro. O público decidiu pela entrada de Larissa e Gustavo, mas nenhum dos dois chegou entre os favoritos.
BBB 9 – Primeira rodada
• Josiane Oliveira (Josi) – Eliminada antes da final
• Emanuel – Não chegou ao top 3
BBB 9 – Segunda rodada
• André Cowboy – Eliminado no meio do jogo
• Maíra Cardi – Eliminada antes da final
BBB 13 – Disputa entre seis candidatos
• Kamilla – Destaque na edição, mas não finalista
• Marcello – Não chegou à final
• (Disputaram também: André, Bernardo, Kelly e Samara)
BBB 20 – Retorno da Casa de Vidro em shopping
• Ivy Moraes – Marcou a edição, mas não foi finalista
• Daniel Lenhardt – Teve trajetória curta
• (Disputaram também: Renata e Caon)
BBB 22 – Casa de Vidro dentro da casa
• Larissa – Eliminada antes da reta final
• Gustavo – Chegou longe, mas não foi campeão
BBB 25 – Versão “Vitrine do Seu Fifi”
• Renata – Confinamento externo temporário; retornou imune (não conta como “vidraceira tradicional”, mas segue o mesmo espírito da dinâmica)