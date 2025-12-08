Alguém da Casa de Vidro já ganhou o BBB?

Desde 2009, a Casa de Vidro funciona como porta de entrada para novos participantes do Big Brother Brasil e ajudou a moldar estratégias, repercussões e reviravoltas ao longo das edições — mas nunca coroou um campeão.

A campeão do BBB 25, Renata, passou por uma experiência parecida, quando ainda estava na casa. A bailarina cearense deixou o confinamento para participar do Vitrine do Seu Fifi no shopping na Barra da Tijuca. A ação relembra o formato original da Casa de Vidro, na qual candidatos ficam expostos ao público antes de entrar no jogo. Após a atividade, a sister retornou à sede imune ao próximo paredão.

Participantes da Casa de Vidro

A primeira Casa de Vidro surgiu no BBB 9, com duas rodadas. Na primeira, Josiane Oliveira e Emanuel foram escolhidos. Na segunda, André Cowboy e Maíra Cardi entraram no programa. Embora tenham marcado presença, nenhum chegou à final.

No BBB 13, seis candidatos disputaram duas vagas, e Kamilla e Marcello foram os selecionados. Kamilla se destacou na edição e formou casal com Eliéser, mas não alcançou a final. Marcello também não avançou entre os finalistas.

Em 2020, o BBB 20 retomou a dinâmica. Ivy, Daniel, Renata e Caon disputaram as vagas, e Ivy e Daniel entraram na casa com grande repercussão externa. Apesar disso, os dois não avançaram às fases finais.

O BBB 22 trouxe uma versão interna da Casa de Vidro. O público decidiu pela entrada de Larissa e Gustavo, mas nenhum dos dois chegou entre os favoritos.

Confira o ranking completo

BBB 9 – Primeira rodada

• Josiane Oliveira (Josi) – Eliminada antes da final

• Emanuel – Não chegou ao top 3

BBB 9 – Segunda rodada

• André Cowboy – Eliminado no meio do jogo

• Maíra Cardi – Eliminada antes da final

BBB 13 – Disputa entre seis candidatos

• Kamilla – Destaque na edição, mas não finalista

• Marcello – Não chegou à final

• (Disputaram também: André, Bernardo, Kelly e Samara)

BBB 20 – Retorno da Casa de Vidro em shopping

• Ivy Moraes – Marcou a edição, mas não foi finalista

• Daniel Lenhardt – Teve trajetória curta

• (Disputaram também: Renata e Caon)

BBB 22 – Casa de Vidro dentro da casa

• Larissa – Eliminada antes da reta final

• Gustavo – Chegou longe, mas não foi campeão

BBB 25 – Versão “Vitrine do Seu Fifi”

• Renata – Confinamento externo temporário; retornou imune (não conta como “vidraceira tradicional”, mas segue o mesmo espírito da dinâmica)