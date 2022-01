As 10 criptomoedas mais lucrativas de 2021; líder valorizou 162 vezes

O mercado de criptomoedas do ano passado pode ser resumido em três palavras: “para a lua” (expressão utilizada para afirmar o otimismo quanto a uma moeda, cujo preço “chegaria até a lua”).

Bitcoin e ether, que entraram no movimento de alta do ano após grandes ganhos em 2020, alcançaram novas máximas históricas. A capitalização de mercado do setor aumentou de menos de 800 bilhões de dólares em janeiro para 3 trilhões de dólares em dezembro, de acordo com dados da CoinMarketCap.

A maioria dos principais ativos digitais obteve retornos percentuais de três dígitos ao longo de 2021 - inclusive superando o bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, cujo preço subiu 66% no ano até 31 de dezembro.

Mas foi uma série de tokens pouco conhecidos e comentados antes de 2021 que dominou o ranking de ganhos do último ano.

Ao observar essas moedas de melhor performance, é possível identificar três temas distintos: metaverso, alternativas à rede Ethereum (os chamados "Ethereum killers”) e as criptomoedas-meme.

Aqui está um resumo das melhores performances entre os ativos digitais com capitalização de mercado (no final do ano) de pelo menos 5 bilhões de dólares, com base em dados da Messari.

Metaverso

1º The Sandbox, $SAND: + 16.265%

2º Axie Infinity, $AXS: + 16.160%

7º Decentraland, $MANA: + 3.943%

O metaverso se tornou o segmento mais quente do mercado de criptomoedas, impulsionado pela mudança de nome do Facebook para Meta. Embora o segmento tenha se distanciado de seu recorde histórico, os tokens relacionados ao metaverso e aos jogos ocuparam os dois primeiros lugares no Top 10 deste ano.

O metaverso descentralizado The Sandbox ultrapassou por pouco o gigante dos jogos play-to-earn, Axie Infinity, conquistando o primeiro lugar deste ano depois que seu token SAND obteve uma alta surpreendente que multiplicou seu preço 162 vezes. Assim, quem comprou 100 dólares em SAND no início do ano, terminou 2021 com 16.200 dólares no bolso!

Os investidores apostam em uma visão de que as pessoas passarão cada vez mais seu tempo livre em mundos virtuais - embora ainda seja muito cedo para dizer que mundo virtual poderia ser.

O Decentraland, metaverso concorrente, foi o número sete neste ano, depois que seu token MANA disparou e multiplicou seu preço quase 40 vezes. A entrada de players institucionais foi um grande contribuinte para os ganhos tanto da SAND quanto da MANA. No trimestre passado, gigantes do varejo como Adidas e Under Armour anunciaram parcerias com The Sandbox e Decentraland, respectivamente.

Completando os vencedores do metaverso está o jogo em blockchain de aventura da Sky Mavis, Axie Infinity. O token AXS foi o segundo cujo preço mais subiu em 2021, com uma alta de 16.160% (isso é, o preço se multiplicou 162 vezes, para aqueles que podem se perder na porcentagem de cinco dígitos). Axie Infinity dominou países como Filipinas e Venezuela enquanto a pandemia de coronavírus deixou muitos cidadãos desses dois países desempregados - e jogando Axie para ganhar dinheiro.

O crescimento do Axie Infinity alimentou o surgimento de mais projetos cripto no estilo play-to-earn, ou seja, "jogue para ganhar". Alguns especialistas da indústria dizem que esses jogos em blockchain podem acelerar a adoção dos criptoativos pelas massas.

Ethereum Killers

Nº 3 Polygon, $MATIC: + 14.496%

Nº 4 Terra, $LUNA: + 13.808%

Nº 5 Fantom, $FTM: + 13.007%

Nº 6 Solana, $SOL: + 9.374%

Nº 9 Avalanche, $AVAX: + 2.787%

Reclamar sobre os altos custos de transação da Ethereum - conhecidos como taxas de gás - era outra parte familiar do espírito que dominava o mundo cripto em 2021.

O congestionamento no maior blockchain de contratos inteligentes do mundo fez com que os usuários buscassem por blockchains mais escalonáveis, estimulando o crescimento de blockchains de primeira camada alternativos e ferramentas de dimensionamento. O ano trouxe ganhos astronômicos para empresas como Avalanche, Fantom, Polygon e Terra, que ocuparam metade das vagas no Top 10.

Esses blockchains promissores são comumente conhecidos como “assassinos da Ethereum”, porque representam uma competição para a líder do mercado.

A Polygon, uma sidechain da Ethereum, ficou em terceiro lugar, com ganhos de cerca de 14.500%. O ecossistema Polygon teve um ano estelar, pois apostou em vários projetos de escalonamento na Ethereum e seus usuários de finanças descentralizadas (DeFi), tokens não-fungíveis (NFTs) e aplicativos descentralizados (dApps).

O token LUNA da rede Terra também atingiu novos recordes, à medida que o blockchain de primeira camada ultrapassou a Binance Smart Chain e se tornou o segundo maior ecossistema DeFi. O preço da LUNA se multiplicou quase 140 vezes, estimulado pela demanda da TerraUSD, a stablecoin do projeto, que atingiu uma capitalização de mercado de 10 bilhões de dólares esta semana.

Fantom, Solana e Avalanche - outros blockchains de primeira camada - também entraram no Top 10. A corrida por uma alternativa mais escalonável para a Ethereum fez o token FTM da Fantom subir 13.808%. SOL e AVAX subiram 9.374% e 2.787%, respectivamente.

Isso não quer dizer que a Ethereum não teve um bom ano. Sua criptomoeda nativa, o ether, subiu respeitáveis ​​418% - seis vezes o retorno do bitcoin.

Criptomoedas-meme

Nº 8 Dogecoin, $DOGE: + 2.943%

Nº 10 Shiba Inu, $SHIB: + 1.608%

Enquanto o resto da comunidade cripto discutia sobre os rollups da Optimistic vs ZK ou entre os NFTs dos Punks vs Apes, outros tiveram questões mais sérias: qual criptomoeda de cachorrinho fofo vai ser a próxima a disparar?

A especulação do varejo inundou os mercados de ações tradicionais e de criptomoedas este ano, estimulando uma categoria totalmente nova de "criptomoedas-meme", incluindo a dogecoin e a sua derivada, a shiba inu, que estão presentes no Top 10 de melhor performance em 2021.

O movimento de alta da dogecoin começou na primeira metade do ano, atingindo sua máxima histórica de 0,74 dólar (com muita ajuda da conta no Twitter de Elon Musk, o autoproclamado DogeFather, ou “pai da dogecoin”). No acumulado do ano, o token ainda está em alta de quase 3.000%.

Com a DOGE mania diminuindo na segunda metade do ano, o token SHIB ganhou destaque, subindo 1.608% e ocupando a última posição no Top 10 do último ano. O sucesso da DOGE e da SHIB inspirou vários outros tokens centrados na raça canina japonesa, incluindo FLOKI, ELON, HOGE e DOGGY.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

