São Paulo vence Corinthians por 3x2 no agregado e conquista título inédito do Brasileirão Feminino

Diante de um Morumbis lotado, o São Paulo fez história neste sábado (3) e conquistou pela primeira vez o Brasileirão Feminino. O Tricolor empatou em 1 a 1 com o Corinthians no jogo de volta da final e, como havia vencido a partida de ida por 2 a 1, em 26 de setembro, terminou a decisão com 3 a 2 no placar agregado. A conquista é inédita para o clube no Campeonato Brasileiro Feminino A1, disputado no formato atual desde 2013.

O título também encerra a hegemonia recente do Corinthians na competição. As Brabas chegaram à décima final consecutiva e buscavam o oitavo título brasileiro, mas ficaram com o vice-campeonato após seis conquistas consecutivas.

São Paulo sai na frente no Morumbis

Com a vantagem construída no primeiro jogo, o São Paulo precisava apenas de um empate para levantar a taça, mas começou a decisão em busca de ampliar a diferença. Aos 10 minutos do primeiro tempo, a estratégia deu resultado.

A jogada começou com um lançamento de Bruna Calderan pelo lado direito. A defesa corintiana afastou parcialmente a bola, e Aline Milene aproveitou a sobra para tocar para Bia Menezes. A lateral entrou na área e finalizou cruzado, de esquerda. Nicole estava mal posicionada e não conseguiu evitar que a bola terminasse nas redes, colocando o Tricolor em vantagem.

O Corinthians, porém, reagiu rapidamente. Aos 18 minutos, Carlinha saiu da área para tentar afastar uma bola, mas se atrapalhou na tentativa de chutá-la e acertou Juliete. A atacante corintiana acabou bloqueando a ação da goleira, e a bola rebateu nela antes de seguir lentamente para o gol. O lance terminou no empate por 1 a 1.

O resultado recolocou o Corinthians na disputa pelo título, mas o placar ainda favorecia o São Paulo no agregado. A equipe alvinegra precisava de uma vitória para levar a decisão aos pênaltis ou garantir a taça diretamente.

Carlinha se redime e garante a taça

No segundo tempo, o Corinthians passou a pressionar em busca da virada. As Brabas criaram oportunidades, especialmente em jogadas de bola parada e finalizações de fora da área, enquanto o São Paulo tentava explorar os contra-ataques.

O momento decisivo veio após uma revisão do VAR. A arbitragem marcou pênalti para o Corinthians depois de identificar um puxão de Érika em Robinha dentro da área. Gabi Zanotti assumiu a cobrança, mas Carlinha defendeu a penalidade e impediu a virada corintiana.

A defesa teve um peso especial para a goleira são-paulina, que havia participado diretamente do gol de empate do Corinthians. Depois do erro no primeiro tempo, Carlinha se recuperou na etapa final e passou a ser uma das principais personagens da conquista.

O Corinthians ainda tentou pressionar nos minutos finais, mas não conseguiu superar novamente a goleira tricolor. O apito final confirmou o empate por 1 a 1 e, consequentemente, a vitória do São Paulo por 3 a 2 no placar agregado.

Vitória na Arena abriu caminho para o título

A campanha do São Paulo na decisão começou com uma vitória histórica no jogo de ida, em 26 de setembro. Na Neo Química Arena, o Tricolor venceu o Corinthians por 2 a 1, de virada.

Gabi Zanotti abriu o placar para as donas da casa, mas Giovanna Crivelari e Isa Guimarães marcaram para o São Paulo e garantiram a vantagem para o jogo de volta. O resultado também encerrou uma sequência de 32 partidas de invencibilidade do Corinthians feminino na Neo Química Arena.

Com o empate no Morumbis, o São Paulo confirmou a superioridade no confronto decisivo e conquistou seu primeiro Brasileirão Feminino.

Recorde histórico de público

Além do título inédito, a final no Morumbis entrou para a história pelo tamanho da torcida. Ao todo, 49.405 torcedores acompanharam a decisão no estádio, estabelecendo um novo recorde de público para uma partida de futebol feminino entre clubes no Brasil e na América do Sul.

A marca superou o recorde anterior, também registrado em uma final de Brasileirão Feminino entre Corinthians e São Paulo. O confronto de 2024 havia levado mais de 44 mil torcedores à Neo Química Arena.