O que é ether? Conheça a criptomoeda por trás do funcionamento da Ethereum

Ether é o nome dado ao token nativo do blockchain Ethereum e a segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado. Assim como o bitcoin, número um deste ranking, o ether pode ser utilizado para enviar pagamentos diretamente para outra pessoa sem a necessidade de haver um intermediário entre elas.

A visão à longo prazo da Ethereum é impulsionar mais do que apenas transações financeiras. Desenvolvedores de software podem construir aplicativos na rede, que vão desde plataformas descentralizadas para empréstimos até redes de mídia social.

O ether atua como o “combustível” primário dos aplicativos baseados na Ethereum. Para que qualquer atividade no blockchain aconteça. é necessário que uma quantidade de ether seja paga, também conhecida como “taxa de Gas”.

Na Ethereum, o ether pode ser utilizado para as seguintes coisas:

Pagamentos: Assim como o bitcoin, o ether pode ser utilizado para a realização de pagamentos. Um usuário pode enviar ether para outro usuário e, assim como com o dinheiro físico, não é necessário que um terceiro processe ou aprove esse pagamento.

Funcionamento de aplicativos descentralizados (dApps): O ether é necessário para a utilização de dApps que funcionam na rede Ethereum, seja para fazer o staking de tokens ERC-20 para liquidity mining ou até mesmo completar tarefas como votações de governança.

Taxas de transação: Toda ação na rede – desde pagamentos à utilização de dApps – requer o pagamento de uma taxa.

F.A.Q. do ether

Como eu utilizo ether?

Primeiro de tudo, os usuários precisam decidir qual a carteira digital planejam utilizar. Você pode trocar o dólar, real, ou outras criptomoedas por ether em corretoras especializadas.

Por que existem taxas?

Toda vez que um usuário envia ou recebe dinheiro de um dApp, ou então transfere entre carteiras digitais qualquer moeda no padrão ERC-20, é necessário o pagamento de uma taxa. Isso acontece porque a Ethereum utiliza mineradores para validar as transações na rede. Esses mineradores utilizam um hardware específico para adicionar as novas transações ao blockchain. Um sistema estilo leilão determina como os mineradores escolhem quais transações processar primeiro. Quanto mais alta a taxa atrelada à transação, mais rápido ela será adicionada. Isso incentiva o minerador a continuar operando na rede e ajuda a cobrir seus custos de operação.

No entanto, em breve a rede irá sofrer uma atualização que mudará o mecanismo de consenso utilizado, que é a prova de trabalho (PoW), para a prova de participação (PoS). Nesse novo modelo, os validadores – que desempenham o mesmo papel dos mineradores – não utilizarão poder computacional para fazer o trabalho, e precisarão realizar o staking – ou congelamento da movimentação de seus ativos – para isso.

Por que o valor das taxas flutua tanto?

As taxas na rede não são fixas, mas podem se tornar mais estáveis e previsíveis graças ao conjunto de propostas de melhorias da Ethereum 2.0 que serão implementadas nos próximos meses . Essas taxas podem aumentar exponencialmente de vez em quando por conta dos problemas de escalabilidade da Ethereum. Existe um espaço limitado no blockchain. Quando a rede está congestionada, as taxas aumentam e usuários têm de competir para ter sua transação processada antes das de todo mundo. A rede pode ficar congestionada quando existir uma mudança brusca no preço do ether ou quando houver um pico de atividade nos dApps.

O que é o Gas da Ethereum?

As taxas de transação da Ethereum são calculadas a partir de quanto “Gas” a ação requer.

Cada ação custa uma certa quantidade de Gas, baseado no poder computacional e tempo necessário para torná-la possível. Por exemplo, uma transação custa 500 Gas, e essa taxa é paga em ether.

Dessa forma, o ether é chamado algumas vezes de “petróleo digital”, pelo fato de ser utilizado para pagar por uma certa quilometragem, digamos assim.

Como o ether é utilizado para o funcionamento de um dApp?

O ether funciona como o combustível de dApps na rede. Digamos que você está utilizando um dApp que simula um bloco de notas para escrever listas imutáveis de tarefas que ficarão salvas no blockchain. O usuário pode precisar pagar uma taxa em ether para adicionar uma nova lista ao bloco de notas.

Cada dApp torna isso possível de um jeito diferente. Quando um usuário for postar uma lista, por exemplo, o aplicativo de bloco de notas pode fazer com que o usuário envie a taxa imediatamente. A MetaMask, carteira digital de tokens ERC-20 que funciona a partir de uma extensão para navegadores, pode ser útil para isso porque fica ali no canto do seu navegador e pode entender automaticamente quando deve agir para enviar as transações.

Qual a diferença entre ether e Ethereum?

Ethereum é a rede. Ether é o token nativo que funciona nessa rede, ou seja, é uma parte crucial da Ethereum.

Quantas unidades de ether existem em circulação?

Atualmente, existem mais de 118.000.000 de unidades de ETH, de acordo com a Messari.

Cinco unidades de ether são criadas a cada 12 segundos, aproximadamente. Mas além disso, as regras para a economia do ether são indeterminadas e mudam frequentemente, conforme novas propostas de melhoria (EIPs) são aceitas pela comunidade de desenvolvedores da Ethereum. Enquanto o bitcoin tem um limite de 21 milhões de unidades, o token nativo da Ethereum não tem uma configuração para isso.

Quantos tokens de ether foram criados inicialmente?

60 milhões de tokens foram comprados na campanha inicial de financiamento da Ethereum em 2014. Outros 12 milhões foram para a Ethereum Foundation, que é um grupo de pesquisadores e desenvolvedores que trabalham em melhorias na tecnologia.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

