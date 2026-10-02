Banco cripto de US$ 4,2 bilhões, Anchorage Digital corta 17% da força de trabalho

A Anchorage Digital, banco de ativos digitais dos Estados Unidos com licença nacional e avaliado em US$ 4,2 bilhões no início deste ano, teria cortado 17% de sua força de trabalho, sugerindo que a prolongada desaceleração do mercado de criptoativos está afetando a empresa mesmo enquanto ela amplia sua atuação institucional.

Citando pessoas familiarizadas com o assunto, o The Information relatou nesta sexta-feira, 2, que o CEO Nathan McCauley informou os funcionários sobre os cortes nesta semana. A Anchorage tinha cerca de 400 funcionários em todo o mundo em fevereiro, de acordo com o depoimento de McCauley ao Congresso na época, o que significa que uma redução de 17% corresponderia a aproximadamente 68 empregos se o número de funcionários permaneceu em torno desse nível.

A Cointelegraph procurou um contato de relações públicas que representa a Anchorage para obter confirmação, mas não recebeu uma resposta imediata.

Os mercados de criptoativos enfrentaram dificuldades no último ano, contexto citado pelo The Information para a redução da força de trabalho da Anchorage. O Bitcoin se recuperou brevemente acima de US$ 87.000 hoje, mas permanece bem abaixo de seu pico de US$ 126.000 atingido em outubro passado.

As demissões ocorrem enquanto a Anchorage amplia seu papel no setor regulado de criptoativos dos EUA. A empresa se tornou a primeira empresa cripto a receber uma carta fiduciária nacional do Office of the Comptroller of the Currency (OCC) em 2021 e, desde então, cresceu até se tornar uma importante custodiante de criptoativos.

Mais recentemente, a Anchorage expandiu sua atuação para a emissão de stablecoins, incluindo a nova stablecoin americana USAT da Tether. No início deste ano, a empresa recebeu um investimento estratégico de US$ 100 milhões da Tether.

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