Conheça os 10 NFTs mais caros de 2021; tokens movimentaram R$ 1,4 bilhão

Com a perspectiva de chegar a US$ 17,7 bilhões movimentados até o final do ano, os NFTs foram, sem sombra de dúvidas, um dos principais destaques do mercado de criptoativos em 2021.

Da venda de um token não fungível por incríveis US$ 70 milhões no início do ano, em leilão realizado na Christie's e que chocou o mundo da arte, até a consolidação do setor, que se acostumou a movimentar cifras milionárias, e que viu coleções como CryptoPunks e Bored Ape Yacht Club se tornarem verdadeiros símbolos de status e artigos de luxo do mundo digitalizado.

O mercado cripto viu dezenas de NFTs serem negociados por mais de US$ 1 milhão ao longo do ano. Apenas entre os 10 mais caros, foram movimentados mais de 241 milhões de dólares - ou incríveis 1,4 bilhão de reais.

Confira a lista a abaixo:

O CryptoPunk de um macaco de gorro laranja e corrente de ouro é um dos mais desejados da coleção de desenhos de 24 por 24 pixels, em aparência estilo 8-bit, que foram geradas por um algoritmo.

De acordo com dados do site Rarity.tools, o punk #5217 é o 34º mais raro de toda a coleção, que conta com 10 mil NFTs. Não por acaso, foi vendido por 2.250 ETH em julho - o valor, se corrigido para a cotação atual da criptomoeda, supera os US$ 9 milhões.

Beeple, pseudônimo do norte-americano Michael Joseph Winkelmann, é um dos artistas mais famosos do universo cripto e dos NFTs - não por acaso, várias de suas obras estão entre os NFTs mais caros de 2021.

Ocean Front é um dos seus desenhos mais conhecidos, criado em 2019 e revendido em março, quando acabou nas mãos de Justin Sun, criador da criptomoeda Tron.

Uma dos primeiros trabalhos de XCopy - outro nome conhecido no universo da arte digital - a obra foi criada em 2018, e vendida por mais de 34 milhões de reais em novembro de 2021.

A obra detém o recorde de NFT mais caro da história da SuperRare, uma das plataformas de tokens não fungíveis mais conhecidas do mundo.

CROSSROAD

By @beeple

The #1/1 from beeple's first NG drop has just resold on the secondary market for $6.6 million.

History has just been made.

Congrats to beeple and of course to @pablorfraile for the sale. pic.twitter.com/mTYG4VABSw

— Nifty Gateway (@niftygateway) February 25, 2021