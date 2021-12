Shiba inu e dogecoin: vale a pena investir em criptomoedas-meme?

As criptomoedas inspiradas em meme, mais conhecidas como “memecoins”, começaram como uma brincadeira entre desenvolvedores. Com seu carisma, conquistaram uma legião de investidores, dentre eles, até mesmo o empresário e CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, defensor assumido da dogecoin, a primeira criptomoeda-meme do mercado. Outras foram surgindo, como a shiba inu, que possui até mesmo a Shib Army, sua própria base de fãs.

Mas, será que elas continuam sendo uma brincadeira ou podem se tornar um investimento sério? Assista ao vídeo, veja a explicação de Gabriel Rubinsteinn, repórter do Future of Money, e entenda se vale a pena comprar memecoins como dogecoin, shiba inu, floki inu e baby shiba.

