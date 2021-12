Terra ultrapassa BSC e e se torna o 2º maior protocolo de DeFi do mundo

A rede de pagamentos descentralizada Terra é agora o segundo maior blockchain para protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) em termos de valor total bloqueado (TVL). A Terra, que está atrás apenas do Ethereum no setor, ultrapassou a Binance Smart Chain (BSC) esta semana.

Na Terra, 13 projetos bloqueiam mais de 18,2 bilhões de dólares, segundo dados da DeFiLlama. Isso é mais de 1,4 bilhão de dólares por protocolo, em média, em comparação com uma média de 73 milhões de dólares por protocolo na BSC, que tem 16,5 bilhões de dólares bloqueados em 225 protocolos.

Os números representam um aumento de cerca de 42.000% em relação a dezembro de 2020, quando os projetos DeFi na Terra detinham um valor relativamente menor de 42 milhões de dólares.

A rede Ethereum continua liderando com 152 bilhões de dólares em valores bloqueados em 361 protocolos. Os projetos DeFi dependem de contratos inteligentes em vez de intermediários para serviços financeiros, como empréstimos e transações.

DeFi faz sucesso na Terra

Liderando os gráficos de TVL da Terra está o Anchor, um protocolo de poupança que oferece rendimentos de baixa volatilidade nos depósitos de stablecoin na Terra.

O Anchor tem mais de 7,7 bilhões de dólares e responde por 42% do TVL da Terra. Os principais usuários acumulam recompensas por meio de um fluxo diversificado de recompensas por staking nos principais blockchains de prova de participação (PoS).

O Lido, um provedor de liquidez de ativos em staking, é o próximo na lista, com mais de 5,4 bilhões de dólares em TVL. Em terceiro lugar está a exchange descentralizada (DEX) chamada Terraswap, que viu seu TVL aumentar mais de 95% na semana passada. A Terraswap combina negociações peer-to-peer entre usuários utilizando os contratos inteligentes da Terra.

Toda a liquidez, como em outras DEXs, é fornecida pelos próprios usuários, em troca de recompensas em tokens com base na quantidade de liquidez que eles fornecem para cada par de negociação.

Os aplicativos do metaverso e de jogos também deixaram sua marca na Terra. A recém-lançada StarTerra, que se autodenomina uma plataforma de lançamento gamificada que oferece suporte à integração com NFTs, possui um valor bloqueado de 21 milhões de dólares, enquanto a LoTerra, uma loteria descentralizada, detém mais de 311 mil dólares.

O aumento do TVL no blockchain Terra coincidiu com a alta dos preços de seus tokens LUNA. O preço subiu 54% em relação à semana anterior, negociando em uma nova máxima histórica de 83 dólares na manhã desta terça-feira, 21, de acordo com dados da CoinGecko.

Alguns atribuem o sucesso da LUNA aos seus mecanismos de token e ao uso em aplicativos DeFi. “A Terra recentemente teve muito sucesso em termos de preço das moedas LUNA e TVL em seus protocolos DeFi.

A demanda pelo token LUNA origina-se principalmente da demanda por UST, a stablecoin algorítmica da Terra que é emitida usando (queimando) LUNA”, disse Adrian Krion, CEO da empresa de jogos chamada Web3 Spielworks.

“Ao contrário de outros blockchains de primeira camada, o TVL da Terra não é impulsionado principalmente por protocolos de swap, mas por protocolos de poupança que utilizam os chamados tokens vinculados, tokens LUNA nativos que participam da estabilização do protocolo e, portanto, geram rendimento”, afirmou Krion.

A LUNA foi uma das criptomoedas de melhor desempenho no mês passado, mesmo com a queda generalizada do mercado. Bitcoin e ether têm negociado em uma faixa estreita de preço desde novembro de 2021, mas os tokens das rivais da Ethereum, como Solana e Avalanche, tiveram ganhos, já que os investidores apostaram que eles superariam a Ethereum.

Alguns nichos do mundo cripto referem-se ao investimento em solana, LUNA e avalanche como o trio "SoLunAvax", e o investimento rendeu quase 400% desde maio de 2021 em comparação com uma cesta igualmente ponderada de bitcoin e ether no mesmo período.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

