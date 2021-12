The Sandbox: o jogo em metaverso que conquistou até a Adidas

As notícias sobre o metaverso dominaram a mídia nas últimas semanas, e um deles obteve maior destaque: The Sandbox. Você sabe como funciona o metaverso descentralizado que chamou a atenção de grandes nomes como Adidas, Snoop Dogg, Atari, The Walking Dead, Smurfs e muito mais? Assista ao vídeo, veja a explicação do Lucas Josa e entenda como isso fez com que o preço da criptomoeda do jogo subisse mais de 700% em 30 dias.

