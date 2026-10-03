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Candidatos a governador em Tocantins; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador de Tocantins nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

Palácio Araguaia é a sede do Governo do Tocantins (Carlos Eller/Governo do Tocantins)

Palácio Araguaia é a sede do Governo do Tocantins (Carlos Eller/Governo do Tocantins)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 22h28.

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RESUMO ＋

A disputa pelo Governo do Tocantins nas eleições de 2026 tem sete candidaturas: Ataídes Oliveira, Du Pereira, Laurez Moreira, Professora Dorinha, Subtenente Luiz Carlos, Vicentinho Júnior e Professor Witer Naves. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Tocantins nas eleições de 2026 tem sete candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne ex-parlamentares, o atual vice-governador, uma senadora e representantes de diferentes partidos na disputa pelo comando do Executivo tocantinense.

Conheça os candidatos ao governo do Tocantins nas eleições de 2026:

• Ataídes Oliveira (Novo) 30;

• Du Pereira (DC): 27;

• Laurez Moreira (PSD) 55;

• Professora Dorinha (União Brasil) 44;

• Subtenente Luiz Carlos (Democrata) 35;

• Vicentinho Júnior (PSDB) 45;

• Professor Witer Naves (PSOL) 50.

Quando vai ser a eleição para o governo de Tocantins

A eleição em Tocantins seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de Ataídes Oliveira nas eleições de 2026? ＋

Ataídes Oliveira, candidato do Novo ao Governo do Tocantins, concorre com o número 30.

Qual é o número de Du Pereira nas eleições de 2026? ＋

Du Pereira, candidato da Democracia Cristã (DC) ao Governo do Tocantins, concorre com o número 27.

Qual é o número de Laurez Moreira nas eleições de 2026? ＋

Laurez Moreira, candidato do PSD ao Governo do Tocantins, concorre com o número 55.

Qual é o número de Professora Dorinha nas eleições de 2026? ＋

Professora Dorinha, candidata do União Brasil ao Governo do Tocantins, concorre com o número 44.

Qual é o número de Subtenente Luiz Carlos nas eleições de 2026? ＋

Subtenente Luiz Carlos, candidato do Democrata ao Governo do Tocantins, concorre com o número 35.

Qual é o número de Vicentinho Júnior nas eleições de 2026? ＋

Vicentinho Júnior, candidato do PSDB ao Governo do Tocantins, concorre com o número 45.

Qual é o número de Professor Witer Naves nas eleições de 2026? ＋

Professor Witer Naves, candidato do PSOL ao Governo do Tocantins, concorre com o número 50.

Quantos candidatos disputam o Governo do Tocantins em 2026? ＋

Sete candidatos disputam o Governo do Tocantins nas eleições de 2026.

Quando será a eleição para governador do Tocantins? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo do Tocantins será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo do Tocantins? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

Acompanhe tudo sobre:TocantinsEleições 2026

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