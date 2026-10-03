Candidatos a governador em Tocantins; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo do Tocantins nas eleições de 2026 tem sete candidaturas: Ataídes Oliveira, Du Pereira, Laurez Moreira, Professora Dorinha, Subtenente Luiz Carlos, Vicentinho Júnior e Professor Witer Naves. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Tocantins nas eleições de 2026 tem sete candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne ex-parlamentares, o atual vice-governador, uma senadora e representantes de diferentes partidos na disputa pelo comando do Executivo tocantinense.

Conheça os candidatos ao governo do Tocantins nas eleições de 2026:

• Ataídes Oliveira (Novo) 30;

• Du Pereira (DC): 27;

• Laurez Moreira (PSD) 55;

• Professora Dorinha (União Brasil) 44;

• Subtenente Luiz Carlos (Democrata) 35;

• Vicentinho Júnior (PSDB) 45;

• Professor Witer Naves (PSOL) 50.

Quando vai ser a eleição para o governo de Tocantins

A eleição em Tocantins seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.