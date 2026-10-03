Candidatos a governador em Tocantins; veja o número e os nomes

Palácio Araguaia é a sede do Governo do Tocantins (Carlos Eller/Governo do Tocantins)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 22h28.
A disputa pelo Governo do Tocantins nas eleições de 2026 tem sete candidaturas: Ataídes Oliveira, Du Pereira, Laurez Moreira, Professora Dorinha, Subtenente Luiz Carlos, Vicentinho Júnior e Professor Witer Naves. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.
A disputa pelo Governo do Tocantins nas eleições de 2026 tem sete candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.
A corrida pelo governo estadual reúne ex-parlamentares, o atual vice-governador, uma senadora e representantes de diferentes partidos na disputa pelo comando do Executivo tocantinense.
Conheça os candidatos ao governo do Tocantins nas eleições de 2026:
• Ataídes Oliveira (Novo) 30;
• Du Pereira (DC): 27;
• Laurez Moreira (PSD) 55;
• Professora Dorinha (União Brasil) 44;
• Subtenente Luiz Carlos (Democrata) 35;
• Vicentinho Júnior (PSDB) 45;
• Professor Witer Naves (PSOL) 50.
A eleição em Tocantins seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.
Ataídes Oliveira, candidato do Novo ao Governo do Tocantins, concorre com o número 30.
Du Pereira, candidato da Democracia Cristã (DC) ao Governo do Tocantins, concorre com o número 27.
Laurez Moreira, candidato do PSD ao Governo do Tocantins, concorre com o número 55.
Professora Dorinha, candidata do União Brasil ao Governo do Tocantins, concorre com o número 44.
Subtenente Luiz Carlos, candidato do Democrata ao Governo do Tocantins, concorre com o número 35.
Vicentinho Júnior, candidato do PSDB ao Governo do Tocantins, concorre com o número 45.
Professor Witer Naves, candidato do PSOL ao Governo do Tocantins, concorre com o número 50.
Sete candidatos disputam o Governo do Tocantins nas eleições de 2026.
O primeiro turno da eleição para o Governo do Tocantins será realizado em 4 de outubro de 2026.
Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.