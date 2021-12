Under Armour entra para o metaverso com tênis virtuais de Stephen Curry

Stephen Curry, estrela do time de basquete Golden State Warriors, está fazendo uma parceria com a marca de roupas esportivas Under Armour para um lançamento exclusivo de NFTs em celebração ao seu novo recorde como o melhor marcador de cestas de três pontos de todos os tempos na NBA.

Em homenagem ao recorde, a coleção contará com 2.974 tokens não-fungíveis que são réplicas digitais dos tênis "Curry Flow 9" da Under Armour que Curry usava quando quebrou o recorde da lenda da NBA, Ray Allen, em 14 de dezembro.

A coleção “Genesis Curry Flow” é a primeira a contar com NFTs de pares de tênis vestíveis e que funcionam em várias plataformas, de acordo com a Under Armour. Sneakerheads que andam pelo metaverso, fiquem felizes: os tênis virtuais podem ser usados ​​em três metaversos - Decentraland, The Sandbox e Gala Games (em vários estilos de pixel).

-

Corrida armamentista do metaverso

Com este primeiro lançamento exclusivo de NFTs, a Under Armour segue seus dois maiores concorrentes, Nike e Adidas, para dentro do mundo dos colecionáveis ​​digitais.

A alemã Adidas fez recentemente uma parceria com a Bored Ape Yacht Club em um projeto de tênis para o metaverso e, no início deste mês, a Nike, sediada em Beaverton, Oregon, adquiriu a empresa de tênis virtuais RTFKT.

A coleção da Under Armour será lançada no dia 22 de dezembro. Cada NFT terá o preço de 333 dólares, e todos os rendimentos irão para instituições de caridade esportivas para crianças.

No jogo de simulação Town Star da Gala Games, os jogadores poderão usar os NFTs da “Genesis Curry Flow” para obter recompensas no jogo.

“Não poderíamos ter escolhido um momento mais histórico para a Gala Games entrar no mundo dos colecionáveis ​​esportivos pela primeira vez”, escreveu o CSO da Gala Games, James Olden, em um comunicado de imprensa. “Estamos entusiasmados por ser a única plataforma para este lançamento que oferece uma utilidade play-to-earn no jogo que realmente recompensa os jogadores”.

O lançamento da “Genesis Curry Flow” não é o primeiro feito de Curry no mundo dos NFTs. Em 17 de dezembro, Curry lançou outra coleção de 2.974 NFTs - retratos de si mesmo, não tênis digitais - comemorando sua conquista.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok